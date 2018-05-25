Avó de Kauã tentou acompanhar depoimento do pastor George na CPI

avó paterna de Kauã, a comerciante Marlúcia Butkovsky, tentou acompanhar o depoimento de George Alves, na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Crédito: Fernando Madeira

A avó paterna de Kauã, 6, a comerciante Marlúcia Butkovsky, tentou acompanhar o depoimento do pastor George Alves na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos na sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (25). Ela disse que queria ouvir de perto as declarações dele, apontado pela polícia como abusador e assassino do neto de Marlúcia e o do próprio filho, Joaquim, 3. Entretanto, atrasada por causa de compromissos profissionais, apenas o viu sair do local na viatura policial.

Eu vi um camburão saindo e tudo indica que era aquele monstro que estava saindo junto da polícia. Eu vim aqui para ouvir pessoalmente o que ia falar. E para pedir justiça. Justiça pelo meu neto Kauã e seu irmão Joaquim, disse Marlúcia emocionada.

A avó mora em Laranjeiras, na Serra. Viu pela televisão que George iria depor na CPI, presidida pelo senador Magno Malta, acompanhado do delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Vitória, Lorenzo Pazolini, e a juíza da Vara da Infância e Juventude da Serra, Gladys Henrique Pinheiro.

Eu e minha sobrinha viemos de Laranjeiras para ver se a gente conseguia alcançar e assistir alguma coisa. Ter uma noção do que ele ia falar pessoalmente, afirmou.

Marlúcia afirma ainda que espera por justiça e que vai atuar no combate a pedofilia no Estado. Ela se diz indignada pelas afirmações que de George como padrasto de Kauã. Meu neto não é filho daquele monstro. Fico indignada quando falam que é filho daquele homem, relatou.