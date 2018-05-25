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CPI dos maus-tratos

Avó de Kauã tentou acompanhar depoimento do pastor George na CPI

Atrasada, ela viu George Alves saindo do local no carro na viatura policial

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 20:53
avó paterna de Kauã, a comerciante Marlúcia Butkovsky, tentou acompanhar o depoimento de George Alves, na Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Crédito: Fernando Madeira
A avó paterna de Kauã, 6, a comerciante Marlúcia Butkovsky, tentou acompanhar o depoimento do pastor George Alves na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos na sede do Ministério Público do Espírito Santo, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (25). Ela disse que queria ouvir de perto as declarações dele, apontado pela polícia como abusador e assassino do neto de Marlúcia e o do próprio filho, Joaquim, 3. Entretanto, atrasada por causa de compromissos profissionais, apenas o viu sair do local na viatura policial.
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Eu vi um camburão saindo e tudo indica que era aquele monstro que estava saindo junto da polícia. Eu vim aqui para ouvir pessoalmente o que ia falar. E para pedir justiça. Justiça pelo meu neto Kauã e seu irmão Joaquim, disse Marlúcia emocionada.
A avó mora em Laranjeiras, na Serra. Viu pela televisão que George iria depor na CPI, presidida pelo senador Magno Malta, acompanhado do delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Vitória, Lorenzo Pazolini, e a juíza da Vara da Infância e Juventude da Serra, Gladys Henrique Pinheiro.
Eu e minha sobrinha viemos de Laranjeiras para ver se a gente conseguia alcançar e assistir alguma coisa. Ter uma noção do que ele ia falar pessoalmente, afirmou.
Marlúcia afirma ainda que espera por justiça e que vai atuar no combate a pedofilia no Estado. Ela se diz indignada pelas afirmações que de George como padrasto de Kauã. Meu neto não é filho daquele monstro. Fico indignada quando falam que é filho daquele homem, relatou.
 

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