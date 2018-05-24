Aviso de que Ceturb decidiu retornar ônibus para garagens é falso

"Devido a falta de óleo diesel em postos de combustíveis em todo Espírito Santo, a Ceturb decide retornar com sua frota para a garagem." Essa mensagem também apareceu nas suas redes sociais ou grupos de WhatsApp? O Gazeta Online consultou a Ceturb e o Sindicato dos Rodoviários, que confirmam que o aviso é falso.
A Ceturb foi procurada pela reportagem e garantiu: "Por enquanto, a circulação do Transcol está normal." O Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Vitória (GVBus) também afirmou que se trata de "fake news". O aviso também usa, de forma ilegal, as logomarcas da TV Gazeta e da Rede Globo.
E embora o presidente do Sindirodoviários, Edson Bastos, tenha dito que, às 17 horas desta quinta (24), haverá uma reunião interna no sindicato para avaliar a possibilidade deles aderirem à paralisação dos caminhoneiros, por enquanto a circulação de ônibus segue normal.
"Essa informação é falsa. Estamos querendo aderir ao movimento dos caminhoneiros sim, mas ainda não tem previsão", disse Bastos.
SEM GARANTIA DE ÔNIBUS NO PRÓXIMO DIAS
Com a falta de combustível, a GVBus também afirmou que garante a circulação do Transcol nesta quinta-feira (24), mas deixou sem resposta os questionamentos sobre o funcionamento dos ônibus nesta sexta e também nos próximos dias. Já em Vitória e Vila Velha, a circulação dos ônibus municipais está garantida até domingo (27) pelo Setpes.