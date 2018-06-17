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Trânsito alterado

Avenidas são interditadas para obras em ponte de Vila Velha

As obras serão realizadas em duas etapas, com prazo inicial em 18 de junho e previsão de conclusão no dia 30 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2018 às 15:41

Publicado em 17 de Junho de 2018 às 15:41

PMVV interdita vias para obras na Ponte de Nova América Crédito: Divulgação/PMVV
O motorista deve ficar atento porque haverá interdições e mudanças no trânsito de toda região de Rio Marinho, em Vila Belha. Desde sábado (16), a prefeitura, por meio do setor de Engenharia de Trânsito, começou a interditar as avenidas Rio Marinho e Iracy Cortelette para obras de pavimentação dos acessos a nova Ponte de Nova América.
As obras serão realizadas em duas etapas, com prazo inicial em 18 de junho e previsão de conclusão no dia 30 de junho. Durante o serviço, haverá interdições nas vias e mudanças no trânsito ao redor da ponte.
Na primeira etapa do serviço, de segunda-feira (18) à domingo (24), a Av. Rio Marinho, ao lado da Ponte de Nova América será bloqueada. Durante a interdição, o acesso no sentido Vila Velha  Cariacica será feito pela Avenida Primavera, seguindo pela Rua Lacedopolis, Avenida Iracy Cortelette, até chegar à Rua Valério Coser. Já no sentido contrário, de Cariacica a Vila Velha, a opção é acessar a Rua Francisco Cortelette, entrar nas avenidas Rio Marinho e Otávio Borin, até a saída da Avenida Pedro Gonçalves Laranja.
Já durante a segunda etapa, a via interditada será a Avenida Iracy Corteletti, ao lado da Ponte de Nova América. A segunda etapa ocorre de domingo (24) a sábado (30).
SERVIÇO
Interdições para Pavimentação de Acessos a Nova Ponte de Nova América
1ª etapa: Fechamento da Av. Rio Marinho (ao lado da Ponte de Nova América)
Data: de segunda-feira (18/06) até domingo (24/06)
Local: Acesso de Vila Velha para Cariacica pela Av Rio Marinho
Acesso: A travessia de Vila Velha  Cariacica será feita pela Av. Primavera, seguindo pela Rua Lacedopolis, Av. Iracy Cortelette, saindo pela Rua Valério Coser
Enquanto a travessia Cariacica  Vila Velha será feita Francisco Cortelette, Av. Rio Marinho, Av. Otávio Borin, com saída na Av. Pedro Gonçalves Laranja
2ª etapa: Fechamento da Av. Iracy Corteletti (ao lado da Ponte de Nova América)
Data: de domingo (24/06) até sábado (30/06)

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