Avenida Lindenberg no topo dos acidentes

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Em Vila Velha, está a via que encabeça a lista com maior número de acidentes no Estado: a Avenida Carlos Lindenberg. Somente em 2016 foram registrados 646 acidentes, segundo o relatório anual de estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, Oberacy Emmerich Júnior, também ressaltou em entrevista ontem para a jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN, que as ocorrências mais graves envolvem avanço de sinal.

Ele explicou que o trecho da avenida onde mais acontecem acidentes fica entre o Ibes e Aribiri, devido ao grande número de veículos na região. A Lindenberg é uma via problemática que corta o município e cruza vários bairros e os cruzamentos têm provocado acidente. Nem todos a gente consegue fazer interferência para ajudar. Mas o que a engenharia apontar como importante vamos modificar.

Mas ele ressaltou que as pessoas tem o dever de respeitar as leis de trânsito. Temos a obrigação de fazer a fiscalização, mas os motoristas e pedestres devem procurar respeitar os semáforos, porque a atitude das pessoas está provocando acidentes.

Outras vias

Também de Vila Velha, as avenidas Hugo Musso (Praia da Costa-Itapoã), Estudante José Júlio de Souza (Itaparica) e a Rua Henrique Moscoso (Centro-Praia da Costa) estão no ranking. Juntas, causaram 352 acidentes em 2016 (confira abaixo o ranking do Estado).

O secretário acrescentou que em 2017 foram 226 acidentes com vítimas na cidade. Em 2018, já foram quatro. O último ocorreu há uma semana no cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Avenida Champagnat, na Praia da Costa.