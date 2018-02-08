Rio Doce em Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nas próximas horas, o Rio Doce em Colatina deve chegar à cota de inundação, que é de 6,2 metros, e pode até ultrapassar um pouco esse número, segundo o diretor-geral do Sanear (Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento), Daniel Dalla Favarato.

"Chegou a informação de que a represa de Aimorés, em Minas Gerais, vai aumentar a vazão das comportas e essa água vai chegar aqui em cinco, seis horas", diz Favarato.

De acordo com o diretor, a população ribeirinha pode ser afetada, mas a água não deve alcançar outras áreas da cidade. "Como não está chovendo em Colatina nem em Valadares, não tem previsão de alagamentos. Essa água vai chegar e sair. Também não há previsão de chuva para o município nem para as cidades de Minas Gerais. O nível do rio das cidades acima de Colatina em direção a Minas já está diminuindo", afirma.

Às 11h15 desta quinta, o nível do rio estava 5,87 metros, dentro da cota de atenção, que é de 5,7 metros, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

AVISO NA CIDADE

Um aviso de atenção chegou a circular na cidade e deixou a população preocupada. Logo em seguida, outro áudio circulou pelo município acalmando os moradores. De acordo com secretário municipal de Comunicação Social, José Paulo da Costa, o nível do rio deve chegar a 6,5 metros, mas não é necessário pânico.

"Para atingir a cidade, o nível tem que ultrapassar os 8 metros. A água que tinha que sair da represa já saiu. A população ribeirinha que deve ficar atenta. Muita gente tem depósito nessas regiões. A atenção deve ser maior nos seguintes locais: Avenida Rio Doce, Maria das Graças, Buraco da Comadre e Vila Lenira", indica.

TEMPO NO ES

Em virtude das mudanças nas condições de tempo previstas para esta quinta-feira, o Incaper declarou o fim do Estado de Atenção no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Aumento da vazão de represa em MG liga o alerta em Colatina