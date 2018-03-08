Aumentam casos de gastroenterite; veja como ficar longe da doença

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Em época de calor intenso, como tem feito nos últimos dias, aumentam os casos de gastroenterite e, em 2018, a situação não é diferente. Somente no Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, 522 pacientes foram atendidos com sintomas de diarreia e gastroenterite, de 1º de janeiro a 15 fevereiro, segundo informações de Secretaria de Saúde do município.

Em 2017, neste mesmo período, o número de pacientes que procuraram a unidade com esses sintomas foi quase a metade: 254. Apesar do crescimento, o órgão informa que não houve registro de surto e que pessoas de outros municípios também são atendidas no local.

Como a doença não é de notificação compulsória, quando os municípios são obrigados a informar às autoridades de saúde pública, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) não tem números de casos em todo Estado. Mas os médicos confirmam que no verão é comum o aumento da doença.

"No calor é comum haver um aumento muito significativo de casos da doença porque, com a temperatura alta e a má conservação dos alimentos, aliada à falta de higiene, principalmente na manipulação de alimentos em praias, as bactérias podem se proliferar facilmente. Com a aglomeração de pessoas, o problema, quando é causado pelo rotavírus, pode aumentar, sobretudo em crianças. A gastroenterite pode ser transmitida como a transmissão da gripe, através das mãos, sem a devida higiene", orienta o gastroenterologista da Unimed Vitória, Oswaldo Pavan.

A médica infectologista Rubia Miossi diz não poder afirmar que tenha um surto de gastroenterite, por não trabalhar em centros de urgência e emergência, mas não descarta o crescimento.

"No período de verão isso é comum, justamente porque é uma doença transmitida por meio de água e alimentos contaminados. Por causa da temperatura, os alimentos se deterioram mais rápido", esclarece.

O gastroenterologista explica que a doença é caracterizada por uma inflamação aguda do trato digestivo e os sintomas são náuseas, vômitos, diarreias e febres. "Em 2017, no mundo inteiro, mais de um milhão de pessoas perderam suas vidas em função da gastroenterite", destaca.

TRATAMENTO

De acordo com o médico Oswaldo Pavan, o tratamento consiste em hidratação oral. "As pessoas não devem tomar medicamentos para cortar a diarreia (antidiarreicos) porque levam à retenção de toxinas que pode agravar ainda mais o caso", alerta.