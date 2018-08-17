Audiência vai definir prazo para demolir quiosques de Vila Velha

A Justiça Federal marcou uma audiência especial para fixar o prazo de cumprimento da ordem judicial que determinou a demolição dos 46 quiosques da Praia de Itapoã e Itaparica, em Vila Velha. Na audiência, marcada para o dia 20 de setembro, também será definida a multa caso a sentença não seja cumprida pelos agentes públicos responsáveis.

Depois da decisão que determinou a demolição, a administração municipal fez um pedido de reconsideração à Justiça Federal. No entanto, ainda não há decisão sobre isso. De qualquer forma, esse tipo requerimento não suspende a decisão anterior válida, ou seja, a decisão que determinou a demolição dos quiosque se encontra válida e eficaz, informou a Justiça Federal, por meio de nota.