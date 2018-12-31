Atrações, trânsito... tudo sobre o réveillon em Vitória

2015-01-01 - Queima de fogos na virada do ano na Praia de Camburi. Crédito: Vitor Jubini

A prefeitura de Vitória preparou um grande esquema para garantir a festa de réveillon com tranquilidade e conforto para moradores e turistas que vão curtir a programação na cidade. Este ano, serão três bairros com queima de fogos: na Praia de Camburi, Santo Antônio e São Pedro.

Ao todo, são esperadas 200 mil pessoas só na orla de Camburi.

Queima de fogos

Leques com pontas azuis e explosão dourada, borboletas com fontes pratas e pontas vermelhas nas laterais, ovos de dragão prateados, palmeiras, bolas brancas e vermelhas. Esses são alguns dos efeitos que o show de luzes e cores que prometem encantar o público no réveillon.

Na Praia de Camburi, o espetáculo terá duração de 17 minutos em três pontos: duas balsas próximas ao quiosque 5, entre Jardim da Penha e Mata da Praia, e outra perto do SOE de Jardim Camburi.

Em Santo Antônio, uma balsa ficará próxima à praça Stela Loureiro Coimbra para 10 minutos de show pirotécnico. E, pela primeira vez, a Grande São Pedro terá queima de fogos durante a passagem de ano, atendendo um antigo pedido da comunidade. A região contará com uma balsa e 10 minutos de espetáculo na área perto da praça da Ilha das Caieiras.

Atrações musicais

Além da tradicional queima de fogos, moradores e turistas que forem curtir o Réveillon 2019 na praia de Camburi e na orla de Santo Antônio curtirão apresentações de artistas locais, das 21 horas do dia 31 até a 1 hora do dia 1º.

Quem vai animar a festa no palco de Camburi é o Bloco Bleque, que mistura pop e música popular brasileira. Já em Santo Antônio, o samba irá ditar o ritmo da festa de virada de ano com grupo Pele Morena.

Trânsito

A avenida Dante Michelini, entre as avenidas Anísio Fernandes Coelho e Adalberto Simão Nader, estará totalmente interditada no sentido Jardim Camburi das 20h30 de segunda-feira (31) até as 2 horas de terça-feira (1º de janeiro de 2019). No sentido Centro, a interdição será a partir das 22 horas.

O trânsito no sentido Jardim Camburi será desviado pelas seguintes vias: Anísio Fernandes Coelho, Hugo Viola, Des. Dermeval Lyrio, Rosendo Serapião de Souza Filho e Adalberto Simão Nader, seguindo itinerário normal.

Já no sentido Praia do Canto, será desviado pelas seguintes vias: Dra. Zilda Arns, Adalberto Simão Nader, Rosendo Serapião de Souza Filho, Des. Dermeval Lyrio, Hugo Viola e Anísio Fernandes Coelho, seguindo itinerário normal.

Em Jardim Camburi, a avenida Dante Michelini, entre as ruas Carlos Martins e José Celso Cláudio, no sentido Vale, estará totalmente interditada das 21 horas de segunda-feira (31) até as 2 horas de terça-feira (1º). O trânsito será desviado pelas ruas Gelú Vervloet dos Santos, Carlos Martins e demais vias adjacentes.

Em Santo Antônio, a rua Horácio Dias dos Santos, entre as ruas Archimimo Mattos e Travessa João Oliveira, estará totalmente interditada das 19h30 do dia 31 de dezembro até as 2 horas do dia 1º de janeiro.

Os ônibus da linha municipal nº 181 serão desviados pelas seguintes vias: Pinheiro Júnior, Sold. Manoel Furtado, Serafim Derenzi, Leôncio Nunes, Ernesto Bassini, Serafim Derenzi, Aderbal Atahayde Guimarães e Adelpho Poli Monjardim, seguindo itinerário normal.

Na Ilha das Caieira, haverá bloqueio total da rua Felicidade Correia dos Santos, entre a rua Amadeu Muniz Correa e a avenida Beira Mar, das 19h30 do dia 31 de dezembro até as 2 horas do dia 1º de janeiro.

Os 501 espaços para instalação de tendas na praia de Camburi no Réveillon 2019, sendo 461 entre os quiosques 1 e 7 e 40 em Jardim Camburi, foram reservados. A montagem deve ocorrer das 18 horas do dia 30 até as 16 horas do dia 31. Já a desmontagem, obrigatoriamente, deve acontecer até as 18 horas do dia 1º de janeiro de 2019.

Não poderá ser feita a demarcação prévia do espaço com cordas, fitas, cercas ou outros materiais. A Prefeitura de Vitória não fornece tenda e não permite a utilização dos espaços para fins comerciais.

A equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade vai acompanhar a ocupação dos espaços. É importante que a autorização de uso do espaço da areia da praia esteja com o requerente, caso seja solicitado.

Ambulantes

Não haverá abertura de cadastro para atuação de ambulantes. Os já licenciados para vender alimentos e artesanato poderão atuar nas praias.

As equipes de fiscalização de posturas vão monitorar o comércio ambulante nos três pontos da cidade com queima de fogos no Réveillon 2019 da Capital, para garantir que os espaços fiquem organizados, conforme planejado pelo município

Quiosques

Novamente, o morador e o turista que for para a praia de Camburi passar a virada de ano contarão com quiosques funcionando.

Atendimento médico

Sete ambulâncias ficarão a postos na virada do ano e darão suporte em caso de necessidade.

Quatro delas estarão ao longo da praia de Camburi; uma na praça Estla Loureiro Coimbra, em Santo Antônio; uma na Ilha das Caieiras; e uma próxima ao Iate Clube.

Banheiros

Banheiros químicos estarão à disposição das pessoas. Em Camburi, serão 172 ao longo da orla; a prainha de Santo Antônio contará com 14 unidades; e a ilha das Caieiras também terá 14 sanitários.

Ônibus e táxis

Os passageiros contarão com reforço do sistema municipal de transporte coletivo na virada de ano em Camburi. Seis veículos reservas ficarão à disposição logo depois da zero hora do dia 1º de janeiro.

Os ônibus estarão estacionados na avenida Adalberto Simão Nader, na Mata da Praia, na altura do posto de gasolina Shell, e na rua Celso Calmon, na Praia do Canto, ao lado do hotel Bristol, de onde ocorrerão as partidas.

As linhas de operação noturna serão:

130 (Resistência/Jardim da Penha)

160 (Jardim Camburi/ Rodoviária)

210 (Goiabeiras/ Rodoviária).

A circulação será feita de acordo com o aumento de demanda. Fiscais da Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) farão o acompanhamento da movimentação de passageiros.

Para a ida, não haverá reforço da frota. Para chegar a Camburi, os passageiros poderão contar com estas linhas: 103, 111, 112, 121, 161, 164, 211, 212, 213, 241 e 310.

Para as pessoas que escolherem o táxi como meio de transporte para se deslocarem até Camburi e, após a virada de ano, voltarem com tranquilidade para casa, haverá dois pontos provisórios: um em frente ao primeiro bolsão de estacionamento de Camburi e outro na avenida Adalberto Simão Nader, próximo ao cruzamento com a avenida Dante Michelini.

Haverá acompanhamento de fiscais da Prefeitura de Vitória para organizar a demanda dos táxis e orientar os passageiros. O objetivo é garantir um transporte seguro e confortável.

Limpeza

A Central de Serviços, preparou um esquema especial de limpeza do calçadão e da faixa de areia em toda a extensão da orla. Em Santo Antônio, onde haverá festa e queima de fogos, também haverá programação de limpeza.

Em Camburi, somente nos dias 31 e 1º serão 250 pessoas encarregadas do recolhimento de lixo e varrição da região, divididas em 10 equipes de 25 funcionários cada. A estimativa é de que, somente nestes dois dias, as equipes recolham 50 toneladas de lixo.