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Ato em memória de Marielle: grupo começa a se concentrar em Vitória

O evento, que foi criado no Facebook e compartilhado no site do PSOL, estava previsto para começar às 17 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:20

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:20

Um grupo de pessoas esteve na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, para o ato em memória da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada na madrugada desta quarta-feira (14) no Rio de Janeiro. 
O evento, que foi convocado no Facebook e compartilhado no site do PSOL - partido da vereadora assassinada - estava previsto para começar a partir das 17 horas. Às 17h20, 612 pessoas confirmaram presença na manifestação e 898 marcaram como 'interessados' na rede social.
REVEJA TRECHO DO ATO
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória (PMV), por volta das 16h50, já havia uma movimentação no local. O número, no entanto, não foi informado.
Por volta das 19h20, os manifestantes saíram do ponto de concentração, na Praça Costa Pereira, e foram em direção ao Palácio Anchieta. A Avenida Jerônimo Monteiro chegou a ficar interditada. Às 19h50, o trânsito foi liberado.
Manifestantes se reúnem em frente ao Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Rafael Monteiro de Barros | CBN Vitória

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