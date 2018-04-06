Ato de apoio a Lula reúne manifestantes em Vitória

Por volta das 18 horas, um grupo de manifestantes ocupou as três pistas da Avenida Fernando Ferrari Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Por volta das 18 horas, um grupo de manifestantes contra a prisão de Lula ocupou as três pistas da Avenida Fernando Ferrari, sentido Reta da Penha, em Vitória. Segundo informações da reportagem, que estava no local, por volta das 18h10, o grupo liberou uma das pistas para não prejudicar totalmente o tráfego de veículos no trecho.

Às 18h35, o grupo atravessou a Ponte da Passagem. Às 18h46, eles passaram em frente à Igreja Universal, na Avenida Reta da Penha. Os manifestantes vão seguir em caminhada até a Assembleia Legislativa. Às 19h19, o grupo mudou o destino da manifestação. Eles pretendiam realizar o ato em frente à sede da Petrobras, no sentido Serra.

Segundo a reportagem, por volta das 19h30, os manifestantes mudaram o destino, novamente, e seguiarm para o final da Reta da Penha. Às 19h50, o grupo chegou à Praça do Cauê, para finalizar o protesto.

Por volta das 20h30, após discursos de lideranças no trio elétrico, manifestantes encerraram o ato contra a prisão de Lula. O trânsito foi completamente liberado.

Em nota, a Polícia Militar informou que cerca de 300 pessoas participaram da manifestação.

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ato estava marcado para começar às 16 horas - horário em que Lula faria um pronunciamento O grupo se concentrou com um carro de som em frente ao Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). estava marcado para começar às 16 horas - . O grupo se concentroucom um carro de som em frente ao Teatro Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo ().

O petista e militante Perly Cipriano participa do ato e demonstra apoio ao ex-presidente. "Lula continua no Sindicato dos Metalúrgicos. Hoje é um dia de luta e o povo está na rua em toda parte - e há uma relação internacional muito grande apoiando Lula. É um dia de luto para a democracia . A democracia está sofrendo um dos maiores golpes com a prisão de Lula. Não há nenhuma prova contra ele, não há nada. Apenas é o medo que a elite tem", relatou o político.

"Após meses de uma campanha alimentada pelas corporações de mídia do País junto com um consórcio que une setores do capital estrangeiro ao nacional, segmento do setor judiciário e do parlamento, o Supremo Tribunal Federal, resolveu mais uma vez passar por cima da Constituição Federal de 1988", diz a descrição do evento da manifestação.

A estudante Laís Rezende explica que o evento foi organizado em defesa da democracia. "Fizemos uma reunião no dia 5 e vários setores da universidade se demonstraram preocupados com a perseguição que o ex-presidente Lula está sofrendo", declarou.