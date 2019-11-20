Painel de votação do projeto do governo aponta posição dos deputados estaduais Crédito: Divulgação/Tati Beling

Your browser does not support the audio element. Assembleia aprova corte de gratificação para professores do ES

O ponto mais polêmico diz respeito ao fim da dedicação exclusiva que é paga aos professores. Os cerca de mil educadores que atuam hoje em escolas de tempo integral ganham 40% sobre 25 horas, e ainda têm uma extensão da jornada para totalizar 40 horas semanais.

A despesa anual da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) com as gratificações é de R$ 13 milhões, e os recursos, a partir de 2020, deverão ser redistribuídos para formar equipes gestoras. Atualmente, somente as 36 escolas de tempo integral contam com esses profissionais e, com o projeto aprovado, serão 124 unidades.

Mas, se de um lado professores perdem gratificações, de outro o projeto aprovado prevê que possam ocupar duas cadeiras e totalizar uma jornada de 50 horas semanais. Esses educadores poderão, por exemplo, ficar 40 horas em uma unidade de tempo integral e fazer a complementação da jornada em outra escola.

Outra mudança prevista com a aprovação da proposta do Executivo é o tempo integral de 7 horas, o que vai permitir a ocupação do espaço das unidades também por turmas regulares, além de garantir o acesso à modalidade aos alunos que precisam conciliar os estudos com outras atividades. Hoje, só existem turmas de 9h30, que serão mantidas, mas o projeto cria novas possibilidades.