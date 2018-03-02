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Roubos seguidos

Assalto a PM termina com troca de tiros e bandido baleado em Cariacica

Soldado reagiu e acertou o assaltante no quadril. Ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 12:56

Publicado em 02 de Março de 2018 às 12:56

Assaltante baleado está internado no São Lucas, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Uma sequência de roubo a motos terminou em perseguição, troca de tiros e um assaltante baleado na  noite desta quinta-feira (1º), em Cariacica. Quinze minutos depois de roubarem uma moto Honda CBR 300, em Itaquari, dois bandidos renderam um soldado da Polícia Militar, que voltava da faculdade, por volta das 21h30, no bairro Itanguá, e também roubaram a moto dele. 
O policial, que pilotava uma Honda CG 125, parou e foi atingido por uma coronhada nas costas. Ao descer, sacou a arma e se identificou como militar, dando voz de prisão aos bandidos.
Houve troca de tiros e um dos bandidos foi atingido no quadril. Mesmo ferido, fugiu com a moto do PM, e foi visto por moradores do bairro Juscelino Kubitschek, Cariacica. A polícia foi acionada e capturou o criminoso, que foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória, onde permanece internado. O assaltante que fugiu com a outra moto ainda não foi localizado.
A vítima do primeiro roubo, que teve a Honda CBR 300 levada, foi à Delegacia Regional de Cariacica e informou que foi parado por três bandidos em um veículo, modelo Ford Fiesta, de cor prata. Dois deles subiram na moto e o motorista do carro fugiu em seguida.
Com informações de Victor Muniz
 
 

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