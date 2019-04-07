'As redes sociais alteraram muito a forma como os casais se relacionam'

O amor é o que tem dado um colchão de conforto para as relações, avalia a juíza Andréa Pachá. Mas o que acontece quando o sentimento chega ao fim? Como lidar com a perplexidade diante do fim do relacionamento, do fim de uma promessa? São momentos, relata a magistrada, em que as pessoas recorrem à Justiça, o único lugar onde podem ser ouvidas. Muitos que chegam a audiência não conseguem mais se comunicar, em lugar nenhum, relata.

Autora dos livros A vida não é justa, Segredo de Justiça e Velho são os outros, Andréa contará alguns dos casos que vivenciou nas mais de 20 mil audiências que presidiu como juíza de família, na palestra O fim do amor - o término dos relacionamentos sob a ótica da psicanálise e do direito. Também participa do encontro a psicanalista Sandra Flanzer. Promovido pela Rede Gazeta em parceria com a Casa do Saber Rio, ele acontece na próxima quarta-feira, no auditório da empresa.

Na entrevista abaixo, concedida na última semana, ela fala também sobre outra etapa da vida: o envelhecimento.

Como é o fim do amor?

No livro A vida não é justa relato histórias que foram observadas nos processos que presidi como juíza em mais de 15 anos nas varas de família, quando o amor chega ao fim. São relatos de divórcios e rupturas, histórias de perplexidades diante do fim do relacionamento. E o que pode um juiz decidir numa hora limite das pessoas, quando o amor acaba, e nenhuma decisão é tão justa quanto as pessoas esperam que seja? Momento em que os problemas ficam do tamanho da dor que as pessoas sentem e não são fáceis de serem resolvidos pela Justiça.

Levam para a mesa do juiz o sofrimento com o fracasso, com o fim de uma promessa.

Muitos que chegam a audiência não conseguem mais se comunicar em lugar nenhum, e aquele passa a ser o único lugar onde podem ser ouvidas. É normal que muitas vezes as pessoas cheguem com uma carga enorme de ressentimento, mágoas, e que precisam falar para resolver as outras questões. E com repercussões na família, porque envolve partilha, filhos, convivência. E muitas vezes, se a pessoa não consegue verbalizar a insatisfação, falar o que sente, não consegue nem construir um acordo possível. Porque separar não depende da vontade dos dois, basta um querer. As pessoas têm a expectativa de que o amor de um dá para os dois, e não dá. Hoje, como tudo está acontecendo muito rápido, decidem muito apressadamente procurar a Justiça para colocar fim ao relacionamento e, em alguns casos, se arrependem. Claro que existem poucas histórias de reconciliação, não acontece com frequência, mas acontecem.

Os relacionamentos estão sendo influenciados pelas redes sociais?

Elas alteraram muito a forma de relacionamento. As relações ficaram mais superficiais, muito rasas. E como não têm relacionamento profundo, as rupturas também passam a ser rasas. Há uma dificuldade de lidar com qualquer contrariedade, com a tristeza, com qualquer limite, e isso impacta também os casamentos. Postam o que querem e depois não podem mais retirar, nada se apaga em definitivo na internet. Mas o esquecimento é um fator importante nas relações ou não se consegue seguir adiante.

O que precisa mudar?

Precisamos aprender a retomar a linguagem da delicadeza, é isto que nos humaniza. Hoje temos muitos processos que envolvem as redes sociais porque a vida acontece também na rede, que tem uma linguagem agressiva, de confronto, de conflito, difícil de ouvir. As pessoas reagem antes de ouvir e nos conflitos românticos e afetivos, a gente precisa muito da escuta para se chegar a um bom termo, e não ficar se matando ou matando alguém. Precisamos afirmar todos os dias o afeto e a nossa humanidade, valores que nos aproximam, e que são maiores do que os valores que nos afastam. O amor é o que tem dado um colchão de conforto para as relações. Não podemos esquecer que o afeto tem sido um fator importante para a preservação das relações humanas.

O fim do amor também atinge outra etapa da vida, o envelhecimento, abordado no seu livro Velho são os outros.

Neste livro relato algumas histórias de idosos manipulados por cuidadores, por filhos, usados indevidamente até por enfermeiros. Quando envelhecem, as necessidades aumentam e eles acabam sendo explorados, em alguns casos, pelas famílias. E aparecem os outros filhos, preocupados, tem briga pelas curatelas, por quem vai administrar o patrimônio do idoso quando ele não tem mais condições de fazê-lo. Fico muito comovida com o desamparo que a velhice traz. Relato histórias de pessoas que em algum momento da vivida eram donas dos desejos e que agora se veem em uma posição vulnerável. O que acho que ainda é mais complicado é o silenciamento que a sociedade faz e impõe aos idosos.

Como?

É como se perdessem a voz quando envelhecem. Quando vão ao médico, é o filho que fala no lugar dele. O ignoram, como se não existisse. Vivemos numa sociedade de consumo e interessa para esta sociedade quem é potente, jovem, que consegue consumir. Quando o idoso perde esta condição, este status, vai sendo esquecido. Tanto que você vê a quantidade de idosos que morrem em hospitais. As famílias não acolhem mais os idosos doentes em casa. Lugar de morrer hoje é o hospital, e não nas casas, como era antes, porque faz parte do processo da vida. Nós todos vamos envelhecer, isto é uma condição. E a gente não conversa, não fala nem sobre a velhice e nem sobre a morte, como se desse azar.

O que levou a escolher do tema?

Já tinha escrito A vida não é justa e Segredo de justiça e me transferi para uma Vara que cuida de processos de curatela e de inventários. Comecei a conviver com o envelhecimento de forma permanente. Os conflitos que começaram a chegar com o envelhecimento à Justiça eram inéditos. Achei que valia a pena contar esta história, porque estamos vivendo um momento de envelhecimento da população. No Brasil, em 2050, serão 23% de idosos, um número muito grande.

O que procuram na Justiça?

Normalmente as famílias precisam de autorização para administrar o patrimônio dos idosos, há muita disputa por curatela (quando alguém passa a ser o administrador dos bens), disputas em quem vai levar o pai para morar na casa, principalmente quando há dinheiro envolvido. Há uma demanda que cresce da intervenção dos filhos nos desejos dos pais, por acharem que tem direito de falar por eles, mesmo quando o idoso não possui nenhuma restrição ou limitação. Há ainda as questões de acesso à saude, de planos, internação, de problemas de contratos bancários, de fraudes, pessoas que usam e abusam da vulnerabilidade dos idosos.

Estamos envelhecendo bem?

Estamos envelhecendo ignorando o envelhecimento. E isso vai impactar de forma violenta a sociedade no futuro. Vamos ter que lidar com problemas de previdência, de saúde, de mobilidade. E desde que foi promulgado o Estatuto do Idoso, pouco se fez para dar efetividade a estes direitos.

Você já usou até o WhatsApp para realizar uma audiência com um idoso.

No dia da audiência a pessoa não tinha condições de ir ao Fórum porque vivia em área de risco e a família era muito pobre. Então fiz a audiência pelo WhatsApp, pela primeira vez. Hoje já se faz citação e intimação pelo aplicativo, mas audiência nunca tinha visto. E deu certo, resolveu o problema da parte que precisava de uma curatela para continuar recebendo o benefício previdenciário. Ele não tinha condições de fazer o recadastramento. O que é outra loucura, você pega um idoso que já tem todas as dificuldades e tem que provar que está vivo. É outra grande reclamação. A pessoa não tem facilidade para se movimentar, não tem mobilidade e foi a única forma de garantir a cidadania.

O envelhecimento se tornou uma fonte de pesquisas para a senhora?

Faço mestrado onde pesquiso envelhecimento e autonomia. Acho importante pensarmos em mecanismos que possam garantir o máximo de autonomia possível no envelhecimento. Mecanismos legais, uma rede de proteção semelhante a da infância e juventude, com equipe multidisciplinar de assistentes sociais e psicólogos. Está previsto em lei, mas estamos vivendo como se isso não estivesse acontecendo, que o envelhecimento fosse um problema ficcional e distante e que nunca fosse chegar até nós. Em 2065, nós seremos 78 milhões de idosos no Brasil, com as demandas que a idade trás. Meu trabalho é pensar em ferramentas que garantam esta autonomia. Penso, ao final, em fazer propostas de que é possível na Justiça pensar em políticas judiciárias que atendam estas demandas, da mesma forma que fizemos com a infância e juventude.

E a senhora tem se preparado para o envelhecimento?

Tenho 55 anos e tenho pensado em maneiras de tornar o meu envelhecimento mais tranquilo para quem vai ter que ficar próximo. A gente cuida do nosso envelhecer e o da família, porque acaba sendo um problema que chega para todos. E é importante o envolvimento familiar para os que tem quem os acolha. Existem medidas que podem ser tomadas, como um testamento vital, onde você deixa expressa a sua vontade quanto a tratamentos interventivos, a indicar pessoas para te representar caso precise nas situações de doença incapacitante. Isto evita que a família brigue. Pode dizer quais as suas vontades de moradia e se prepara financeiramente. É um tema que precisamos abordar porque o número de idosos está aumentado, seja porque há uma sobrevida maior, ou porque a natalidade está diminuindo, ou com os jovens que vão cedo em mortes violentas. Tudo isto está impactando a pirâmide etária. Uma sociedade nova que teremos que lidar.

ENCONTROS DO SABER

Palestra

O fim do amor - o término dos relacionamentos sob a ótica da psicanálise e do direito

Participação: Juíza Andréa Pachá e a psicanalista Sandra Flanzer.

Dia: Quarta-feira (10), às 9h

Local: Auditório da Rede Gazeta

Inscrições: gazetaonline.com.br/encontrosdosaber

Promoção: Rede Gazeta em parceria com a Casa do Saber Rio

Livros

Andréa Pachá

A vida não é Justa - Está sendo relançado pela Editora Intrínseca

Segredo de Justiça