As melhores praias, cachoeiras e lagoas para curtir o verão no ES

Para todos os gostos e idades. O Espírito Santo é um Estado litorâneo com várias opções de praias, lagoas e cachoeiras para aproveitar o verão. Mas é importante ficar atento com os cuidados com as crianças nesses locais e também não deixar o seu lixo jogado em qualquer lugar. Confira a lista com algumas dicas de locais para você curtir a estação mais quente do ano.
CACHOEIRAS
Cachoeira Darós - Alfredo Chaves
Famosa no Instagram, a cachoeira tem poços de águas verdes translúcidas, perfeitas para mergulhos sem medo de encontrar um animal que não tenha avistado. Além disso, conta com uma paisagem cinematográfica e atrai diversos visitantes. Nos arredores há restaurante e banheiro.
A Cachoeira Moxafongo está localizada a cerca de 1,5 km da sede de Santa Leopoldina, o parque que abriga essa beleza natural esteve fechado durante cerca de 10 anos. Mas, em 2017, após uma reforma, foi reaberto ao público. Ele oferece estrutura para atender os turistas, com banheiros, restaurante e chuveiros. Não é permitido levar comida. As águas da cascata principal são transparentes e volumosas, um espetáculo de paisagem.
Esse espetáculo da natureza fica no município de Alfredo Chaves. A cachoeira conta com bar para os visitantes, mas também dá para fazer um churrasco ao ar livre. As imensas piscinas de águas rasas são propícias para a criançada, e a queda d'água, com poço mais profundo, permite até realizar saltos.
LAGOAS
Lagoa do Parque Jardim Botânico - Serra
O nome da Lagoa Juparanã vem do tupi e significa "mar de água doce". Ela está localizada no município que mais possui lagoas na América do Sul, Linhares, que concentra mais de 90. Ao norte dela está a Ilha do Imperador, com vegetação natural e cercada por praias.
Localizado em Lagoa de Jacaraípe, na região de Jacaraípe, na Serra, o local possui um aconchegante restaurante, uma peixaria mantida pela Associação de Pescadores da Lagoa do Juara (APLJ) e pedalinhos para passeios na lagoa.
A lagoa está situada entre os bairros São Lourenço, Santo Antônio e Cascata, em Serra Sede, onde também fica o Horto Municipal. No local há os córregos, áreas brejosas e nascentes que formam um lago artificial, além dos afloramentos rochosos e encostas.
PRAIAS
Praia de Manguinhos - Serra
O local ainda é pouco explorado no Estado. A Praia de Urussuquara está localizada no limite dos municípios de Linhares e São Mateus, onde há praias praticamente virgens. O que mais encanta no local é a beleza da natureza, composta por restingas, dunas, manguezais, várzeas e fauna típica. A praia também é o berçário das tartarugas marinhas, que usam o reduto como desova.
A praia está localizada no distrito de Santa Cruz e é considerada uma das mais tranquilas do município de Aracruz. Ela é ideal para aqueles que procuram paz. Rodeada por árvores da Mata Atlântica e diversas espécies vegetais e animais, atrai muitas famílias que desejam descansar debaixo da sombra das castanheiras.
A praia é conhecida pela gastronomia e pelo tradicional banho de mar à fantasia durante o carnaval. Ela conta com diversos restaurantes que servem desde a moqueca capixaba até o camarão na moranga, a torta capixaba e o bobó de camarão.