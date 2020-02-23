As melhores praias, cachoeiras e lagoas para curtir o verão no ES

Praia de Manguinhos - Serra

O local ainda é pouco explorado no Estado. A Praia de Urussuquara está localizada no limite dos municípios de Linhares e São Mateus, onde há praias praticamente virgens. O que mais encanta no local é a beleza da natureza, composta por restingas, dunas, manguezais, várzeas e fauna típica. A praia também é o berçário das tartarugas marinhas, que usam o reduto como desova.

A praia está localizada no distrito de Santa Cruz e é considerada uma das mais tranquilas do município de Aracruz. Ela é ideal para aqueles que procuram paz. Rodeada por árvores da Mata Atlântica e diversas espécies vegetais e animais, atrai muitas famílias que desejam descansar debaixo da sombra das castanheiras.