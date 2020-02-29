Árvores são retiradas em Vitória por apresentar risco de queda

Equipe de retirada de árvores em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação | Semmam

Três árvores foram retiradas neste sábado (29) nos bairros Enseada do Suá e Jardim Camburi, em Vitória. A motivação para o manejo das espécies Ficus e Sibipiruna foi o risco de queda que ofereciam. De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Luiz Emanuel Zouain, este tipo de procedimento é realizado semanalmente, após acompanhamento das árvores que não apresentam possibilidade de recuperação.

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A amostra retirada na Enseada do Suá tinha altura de até oito metros, com caule ramificado e estava localizada na rua Lucínio dos Santos Conte, na calçada do estacionamento de um supermercado da região. Já as árvores em Jardim Camburi tinham nove e sete metros de altura e estavam na rua Carlos Delgado Pinto. No lugar delas serão plantadas três mudas de samambaia.

Árvore é retirada na Enseada do Suá Crédito: Divulgação | Semmam

Após a retirada dos exemplares, a equipe de Gerência de Áreas Verdes do município busca a substituição das plantas. Quanto ao novo plantio, ele não é feito imediatamente. Após a retirada, nossos técnicos fazem uma nova análise do solo e, após constatarem que ele está apto, voltam a plantar outra espécie no local. Isso demora no máximo 15 dias, disse o secretário.

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Toda cidade que tem área verde, árvores plantadas, conta também com o período do ciclo de vida orgânica. As árvores morrem. Quando temos possibilidade de pegar árvores com chance de sobreviver, realizamos a dendrocirurgia, procedimento que consiste na abertura do caule para colocar medicamento. Nós fazemos de tudo para recuperar, mas existem situações em que é impossível, por já estarem mortas", explicou Zouain.

Equipe de retirada de árvores em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação | Semmam