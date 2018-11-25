Artistas fazem abraço simbólico no Cais das Artes em Vitória

Artistas capixabas promoveram um "abraçaço" no Cais das Artes, em Vitória, na tarde deste sábado (24). O objetivo do abraço simbólico foi chamar a atenção para a obra, que está inacabada e já custou R$ 129 milhões aos cofres públicos. Os artistas de diversos ramos e uma banda de congo fizeram apresentações culturais no local.

O Cais das Artes começou a ser construído em 2010 com a promessa de ser entregue em 2012. Além do valor já gasto, o governo estima que cerca de R$ 100 milhões a mais serão necessários para o término da obra e para recuperação de equipamentos e alguns pontos da estrutura que já estão desgastados pelo tempo.

Em outubro deste ano, o Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) suspendeu a licitação para retomar as obras no Cais das Artes em aviso publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial. No documento, a justificativa é de que serão feitas "adequações no edital".