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Arco-íris encanta capixabas e estimula postagens nas redes sociais

Fenômeno da natureza foi visto em diferentes bairros da Grande Vitória na tarde desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 20:14
Um arco-íris que surgiu no céu da Grande Vitória, no Espírito Santo, encantou muitos capixabas e estimulou registros em diversos pontos da região na tarde desta terça-feira (17). 
Foto registrada na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini
As imagens circularam nas redes sociais acompanhadas de frases positivas e que exaltam a beleza da natureza. O repórter fotográfico da Rede Gazeta Vitor Jubini fez o clique quando passava pela Terceira Ponte, sentido Vitória.
O universitário Marlon Max, por sua vez, clicou o fenômeno do bairro Bento Ferreira e divulgou em uma mídia social.
Arco-íris visto do bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Marlon Max
Já o repórter da TV Gazeta André Falcão garantiu o clique do arco-íris do Centro de Vitória. O jornalista aproveitou ainda para fazer um vídeo mostrando a beleza do fenômeno. 
O arco-íris também pode ser visto em bairros de Vila Velha.

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