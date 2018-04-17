Arco-íris encanta capixabas e estimula postagens nas redes sociais

Um arco-íris que surgiu no céu da Grande Vitória, no Espírito Santo, encantou muitos capixabas e estimulou registros em diversos pontos da região na tarde desta terça-feira (17).

Foto registrada na Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

As imagens circularam nas redes sociais acompanhadas de frases positivas e que exaltam a beleza da natureza. O repórter fotográfico da Rede Gazeta Vitor Jubini fez o clique quando passava pela Terceira Ponte, sentido Vitória.

O universitário Marlon Max, por sua vez, clicou o fenômeno do bairro Bento Ferreira e divulgou em uma mídia social.

Arco-íris visto do bairro Bento Ferreira, em Vitória Crédito: Marlon Max

Já o repórter da TV Gazeta André Falcão garantiu o clique do arco-íris do Centro de Vitória. O jornalista aproveitou ainda para fazer um vídeo mostrando a beleza do fenômeno.