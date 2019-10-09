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Na Assembleia Legislativa

Aprovada isenção para CNH de motorista profissional desempregado no ES

Parlamentares aprovaram nesta terça-feira (8), em sessão extraordinária, o Projeto de Lei 648/2019, do deputado Alexandre Xambinho. Isenção da taxa de renovação seria para profissional que está há mais de seis meses sem trabalho

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 07:52

Publicado em 

09 out 2019 às 07:52
Motorista precisa residir e ter CNH cadastrada no Estado e estar desempregado há mais de 6 meses Crédito: Divulgação
Aprovada isenção para CNH de motorista profissional desempregado no ES
Foi aprovado nesta terça-feira (8), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), um projeto de lei que isenta de taxas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) os motoristas profissionais desempregados há mais de seis meses e com domicílio e registro da carteira de motorista no Estado.
Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei (PL) 648/2019 durante sessão extraordinária. O texto,  do deputado Alexandre Xambinho (Rede), condiciona ainda o benefício ao motorista que possui habilitação profissional apta para exercer atividade remunerada.
A matéria tramitava em regime de urgência e foi analisada pelas comissões de Justiça e Finanças. Agora a proposta segue para sanção ou veto do governador do Estado, Renato Casagrande.
Na justificativa do projeto, o deputado argumenta que, diante dos altos índices de desemprego, a matéria objetiva proporcionar facilidades ao desempregado. “Das poucas vagas de emprego ofertadas no Espírito Santo, parte delas exige como requisito a necessidade de condutores profissionais habilitados”.

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