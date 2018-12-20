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Apostador de Vila Velha ganha mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Mais um sortudo no Estado! Veja dezenas sorteadas

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

20 dez 2018 às 00:41

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