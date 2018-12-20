Apostador de Vila Velha ganha mais de R$ 1 milhão na Lotofácil

Um apostador de Vila Velha levou para casa o prêmio de R$ 1.012.929,94, no sorteio da Lotofácil desta quarta-feira (19).
Os números sorteados no concurso foram: 01-03-04-06-07-08-09-12-13-15-16-17-18-20-22.
Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 00:41
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