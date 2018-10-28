Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuvas fortes

Após temporal no ES, municípios registram falta de energia

A EDP, concessionária de energia, garantiu que nenhum município ou bairro teve queda de energia por completo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 12:42

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 12:42

Rede elétrica Crédito: Reprodução / Pixabay
Após temporal com ventos fortes no Espírito Santo, alguns municípios do Estado registraram casos de falta de energia. Na manhã deste domingo (28), há relatos de moradores de Guarapari, Santa Teresa e Anchieta.
A EDP, concessionária de energia, garantiu que nenhum município ou bairro teve queda de energia por completo. As interrupções pontuais acontecem em alguns municípios e não em toda área de concessão, declarou, em nota.
Fernando Carlos Luchi, que é morador de São Petrópolis, distrito de Santa Teresa, disse que não tem energia na casa dele nem em Santo Antônio do Canaã, distrito vizinho.
Estamos sem energia desde ontem às 18h30. Não conseguimos ligar para o 0800 da companhia e nossos celulares já estão sem bateria.
Fernando Carlos Luchi
OBJETOS SOBRE REDE ELÉTRICA
O temporal que caiu sobre o Espírito Santo foi acompanhado de ventos que chegaram a 80 km/h, segundo o Climatempo. Devido a isso, de acordo com a EDP, objetos, como árvores, telhas e placas, caíram sobre a rede elétrica. As descargas elétricas também afetaram o fornecimento de energia.
Ainda segundo a concessionária de energia, equipes foram reforçadas para atender as ocorrências. O restabelecimento do fornecimento está acontecendo de forma gradativa, finalizou.
FALTA DE ENERGIA POR COMPLETO 
Após posicionamento da EDP, informando que os problemas são pontuais, o internauta Andreas Saurwein Franci Gonçalves entrou em contato com o Gazeta Online e disse que o bairro onde ele mora - Barra do Jucu, em Vila Velha - ficou sim sem energia por completo. Segundo ele, o apagão começou por volta de 18h30 e foi até às 00h33 deste domingo.
"Foi impossível contatar a EDP. Por telefone não completou a ligação, o aplicativo deles não carregou a página de serviços, o serviço de relatar falta de energia por SMS nem funciona. Muito insatisfeito", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados