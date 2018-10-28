Após temporal no ES, municípios registram falta de energia

Rede elétrica Crédito: Reprodução / Pixabay

Após temporal com ventos fortes no Espírito Santo, alguns municípios do Estado registraram casos de falta de energia. Na manhã deste domingo (28), há relatos de moradores de Guarapari, Santa Teresa e Anchieta.

A EDP, concessionária de energia, garantiu que nenhum município ou bairro teve queda de energia por completo. As interrupções pontuais acontecem em alguns municípios e não em toda área de concessão, declarou, em nota.

Fernando Carlos Luchi, que é morador de São Petrópolis, distrito de Santa Teresa, disse que não tem energia na casa dele nem em Santo Antônio do Canaã, distrito vizinho.

Estamos sem energia desde ontem às 18h30. Não conseguimos ligar para o 0800 da companhia e nossos celulares já estão sem bateria. Fernando Carlos Luchi

OBJETOS SOBRE REDE ELÉTRICA

O temporal que caiu sobre o Espírito Santo foi acompanhado de ventos que chegaram a 80 km/h, segundo o Climatempo. Devido a isso, de acordo com a EDP, objetos, como árvores, telhas e placas, caíram sobre a rede elétrica. As descargas elétricas também afetaram o fornecimento de energia.

Ainda segundo a concessionária de energia, equipes foram reforçadas para atender as ocorrências. O restabelecimento do fornecimento está acontecendo de forma gradativa, finalizou.

FALTA DE ENERGIA POR COMPLETO

Após posicionamento da EDP, informando que os problemas são pontuais, o internauta Andreas Saurwein Franci Gonçalves entrou em contato com o Gazeta Online e disse que o bairro onde ele mora - Barra do Jucu, em Vila Velha - ficou sim sem energia por completo. Segundo ele, o apagão começou por volta de 18h30 e foi até às 00h33 deste domingo.