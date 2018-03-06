Após temporal, névoa encobre a Grande Vitória

Névoa na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (06) Crédito: Guilherme Guedes

Uma névoa encobriu estradas e paisagens, no começo da manhã desta terça-feira (6), em vários pontos da Grande Vitória. Internautas do Gazeta Online registraram o fenômeno. Procurado pela reportagem, o Climatempo ajudou a compreender como o fenômeno acontece.

forte chuva acompanhada de uma tempestade de raios que atingiu a Capital na noite desta segunda-feira (5), o dia começou abafado e com uma névoa. Após a, o dia começou abafado e com uma névoa.

De acordo com o Climatempo, o excesso de umidade por causa da chuva, combinados às áreas de instabilidade e uma madrugada fresca, fazem com que as gotículas de água que estão na atmosfera se condensem, e a névoa se forma. O fenômeno acontece principalmente pela manhã e, assim que o sol aparece, ela se dissipa.

Chuva forte

Segundo o Climatempo, a chuva forte desta segunda-feira (5) se explica devido ao calor e ao excesso de umidade, somados à áreas de instabilidade que cercam a região Sudeste do País. Com isso, a névoa se forma depois de uma tempestade.

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