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Depois da tempestade

Após temporal, névoa encobre a Grande Vitória

A terça-feira (5) começou quente depois da tempestade que atingiu a Capital. Internautas registraram pontos com névoa e o Climatempo ajuda a entender o fenômeno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 12:15

Publicado em 06 de Março de 2018 às 12:15

Névoa na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (06) Crédito: Guilherme Guedes
Uma névoa encobriu estradas e paisagens, no começo da manhã desta terça-feira (6), em vários pontos da Grande Vitória. Internautas do Gazeta Online registraram o fenômeno. Procurado pela reportagem, o Climatempo ajudou a compreender como o fenômeno acontece.
Após a forte chuva acompanhada de uma tempestade de raios que atingiu a Capital na noite desta segunda-feira (5), o dia começou abafado e com uma névoa.
De acordo com o Climatempo, o excesso de umidade por causa da chuva, combinados às áreas de instabilidade e uma madrugada fresca, fazem com que as gotículas de água que estão na atmosfera se condensem, e a névoa se forma. O fenômeno acontece principalmente pela manhã e, assim que o sol aparece, ela se dissipa.
Chuva forte
Segundo o Climatempo, a chuva forte desta segunda-feira (5) se explica devido ao calor e ao excesso de umidade, somados à áreas de instabilidade que cercam a região Sudeste do País. Com isso, a névoa se forma depois de uma tempestade.
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