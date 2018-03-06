Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
Trânsito

Após temporal e raios, semáforos sofrem 'apagões' na Grande Vitória

Publicado em 06 de Março de 2018 às 10:54

Por causa das fortes chuvas na noite desta segunda-feira (5), semáforos em diversos pontos da Grande Vitória estão apagados ou piscando em amarelo na manhã desta terça-feira (6).
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, como faltou energia em algumas regiões da Capital, os semáforos apagaram. As manutenções começaram a partir das 6h30. O mesmo problema foi registrado em Vila Velha e Cariacica.
Equipes das guardas municipais estão orientando o trânsito nos pontos onde os semáforos estão piscando ou apagados. Por causa do problema, o trânsito está complicado na manhã desta terça.
CONFIRA OS LOCAIS
Vila Velha:
Ao longo da Avenida Carlos Lindenberg; no cruzamento da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal com a Avenida Doutor Jair de Andrade; e no cruzamento da Avenida Antônio Ataíde com a Avenida Carioca. 
Vitória: 
Na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta; na Avenida Princesa Isabel, em frente a Lojas Americanas; na Avenida Saturnino de Brito; na Rua Humberto Martins de Paula e na Avenida Américo Buaiz.
Cariacica: Na BR 262, em frente à viação Itapemirim.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura Municipal de Vitória informou que "equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) estão nas ruas resolvendo e minimizando os impactos causados pela forte chuva e pela sequência de raios que caíram na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (5)".
A prefeitura ainda ressaltou que agentes da Guarda Municipal também estão nas ruas orientando motoristas e organizando o trânsito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados