Após temporal e raios, semáforos sofrem 'apagões' na Grande Vitória

Por causa das fortes chuvas na noite desta segunda-feira (5), semáforos em diversos pontos da Grande Vitória estão apagados ou piscando em amarelo na manhã desta terça-feira (6).
Segundo a Guarda Municipal de Vitória, como faltou energia em algumas regiões da Capital, os semáforos apagaram. As manutenções começaram a partir das 6h30. O mesmo problema foi registrado em Vila Velha e Cariacica.
Equipes das guardas municipais estão orientando o trânsito nos pontos onde os semáforos estão piscando ou apagados. Por causa do problema, o trânsito está complicado na manhã desta terça.
CONFIRA OS LOCAIS
Vila Velha:
Ao longo da Avenida Carlos Lindenberg; no cruzamento da Avenida Professora Francelina Carneiro Setúbal com a Avenida Doutor Jair de Andrade; e no cruzamento da Avenida Antônio Ataíde com a Avenida Carioca.
Vitória:
Na Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Palácio Anchieta; na Avenida Princesa Isabel, em frente a Lojas Americanas; na Avenida Saturnino de Brito; na Rua Humberto Martins de Paula e na Avenida Américo Buaiz.
Cariacica: Na BR 262, em frente à viação Itapemirim.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Prefeitura Municipal de Vitória informou que "equipes de manutenção da Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran) estão nas ruas resolvendo e minimizando os impactos causados pela forte chuva e pela sequência de raios que caíram na Grande Vitória, na noite desta segunda-feira (5)".
A prefeitura ainda ressaltou que agentes da Guarda Municipal também estão nas ruas orientando motoristas e organizando o trânsito.