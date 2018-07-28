Após reportagem, portão é reaberto na Ilha do Frade

Portão foi reaberto na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

os cactos que impossibilitam que as pessoas se aproximem da barreira para apreciar a vista continuam no local. O portão que impedia o acesso de pessoas ao mar na Ilha do Frade, em Vitória, foi destrancado e as placas que ficavam nele foram retiradas após denúncia de A GAZETA. No entanto,l.

A Prefeitura de Vitória informou, na quinta-feira (26), que entrou em contato com a Associação de Moradores para que seja retirado o canteiro de cactos, que foi colocado em via pública, ou que uma justificativa seja apresentada. A entidade tem um prazo de 30 dias para cumprir essa determinação.

Quanto ao portão, o executivo não soube informar quem retirou o cadeado, no entanto, a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) explica que é proibido impedir o acesso ao mar também sem autorização em vias públicas.

No portão, havia placas que indicam que o local dá acesso à Estação Elevatória de Esgoto Bruto Ilha do Frade II e que a entrada é proibida. Também havia a informação de que o acesso é perigoso devido a alta tensão.

Um biólogo, que preferiu não se identificar, contou que há 20 anos frequenta o local para praticar mergulho e caça submarina. Segundo ele, há 10 dias o canteiro e o portão foram colocados na rua Pedro Franklin Corrêa Lima. Eu deixava o carro na rua e descia a escada para ter acesso ao mar. Além de peixes, a gente pescava lagostas e polvos, diz.

Apesar de ter a grade como proteção, o presidente da Associação de Moradores da Ilha do Frade, Bruno de Pinho e Silva, disse que o local não é um mirante. O local é um terreno particular que não está murado pelo proprietário. Com a ausência do muro, dá para ver o mar., explicou.

De acordo com Pinho e Silva, a informação que ele recebeu é de que o portão foi instalado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Foi colocado o portão porque estava acontecendo casos de vandalismo nos equipamentos da companhia.

CESAN

Procurada pela reportagem, a Cesan diz que não fez instalação de portão no local. A empresa diz que tem uma unidade próxima e, inclusive, precisa ter livre acesso ao local para eventual manutenção e operação da estação elevatória. A área é pública e não pode ter acesso interrompido, diz.

O portão trancado com um cadeado impossibilita o acesso à praia Crédito: Vitor Jubini