Após reportagem do Gazeta Online, prefeitura da Serra reforma deque

A reforma do deque, que tem, aproximadamente, 358 metros, começou no início de novembro e foi concluída na última sexta-feira, dia 7 de dezembro. O investimento na obra, segundo a prefeitura, foi de cerca de R$ 150 mil.

Para o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, a obra é importante para os moradores da Grande Jacaraípe, pois além de um espaço turístico, o local também é um espaço que movimenta a economia local. A reforma tem por objetivo atender melhor a população que utiliza o espaço para trabalho e lazer, além de proporcionar mais conforto e segurança aos frequentadores, afirma.