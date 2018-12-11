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Praça das Águas

Após reportagem do Gazeta Online, prefeitura da Serra reforma deque

A reforma do deque, que tem, aproximadamente, 358 metros, começou no início de novembro e foi concluída na última sexta-feira

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 16:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 16:33
Deque foi recuperado pela prefeitura Crédito: Eduardo Candeias/Prefeitura da Serra
Após reportagem do Gazeta Online, que denunciou o estado em que se encontrava o deque de madeira da Praça Encontro da Águas, em Jacaraípe, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Obra (Seob), realizou a reforma da área.
A reforma do deque, que tem, aproximadamente, 358 metros, começou no início de novembro e foi concluída na última sexta-feira, dia 7 de dezembro. O investimento na obra, segundo a prefeitura, foi de cerca de R$ 150 mil.
Deque na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, estava bastante danificado e cheio de buracos Crédito: Edson Chagas
Para o prefeito da Serra, Audifax Barcelos, a obra é importante para os moradores da Grande Jacaraípe, pois além de um espaço turístico, o local também é um espaço que movimenta a economia local. A reforma tem por objetivo atender melhor a população que utiliza o espaço para trabalho e lazer, além de proporcionar mais conforto e segurança aos frequentadores, afirma.
Com informações da Prefeitura da Serra

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