Após quatro horas de interdição, BR 101 em Anchieta é liberada

Após ficar interditado por cerca de quatro horas, o quilômetro 367 da BR 101, na altura de Anchieta, Sul do Estado, foi liberado na tarde desta quarta-feira (26). A interdição começou às 12 horas devido a um grave acidente envolvendo uma carreta e um Fiat Tempra, que deixou duas pessoas mortas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e morreram no local. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.
Segundo uma testemunha que passou pelo local do acidente, a placa do carro é de Cataguases, Minas Gerais. No entanto, o veículo estava adesivado com candidatos do Espírito Santo.