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Grave acidente

Após quatro horas de interdição, BR 101 em Anchieta é liberada

A rodovia estava interditada devido a um grave acidente que deixou duas pessoas mortas no início da tarde desta quarta-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2018 às 19:24

Publicado em 26 de Setembro de 2018 às 19:24

Acidente em Anchieta deixou dois mortos na BR 101 Crédito: Cleonis Tomazini Mariani | Divulgação
Após ficar interditado por cerca de quatro horas, o quilômetro 367 da BR 101, na altura de Anchieta, Sul do Estado, foi liberado na tarde desta quarta-feira (26). A interdição começou às 12 horas devido a um grave acidente envolvendo uma carreta e um Fiat Tempra, que deixou duas pessoas mortas
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens e morreram no local. Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.
especial
Com a colisão, a carreta tombou após descer uma ribanceira às margens da rodovia. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista.
Segundo uma testemunha que passou pelo local do acidente, a placa do carro é de Cataguases, Minas Gerais. No entanto, o veículo estava adesivado com candidatos do Espírito Santo.

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