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Praia do Canto

Após post no Facebook, homem é condenado a indenizar boate de Vitória

Ele reclamou que o uísque comprado no local não era original
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 22:06

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 22:06

Morador de Vitória reclamou em um grupo do Facebook Crédito: Pixabay
Um morador de Vitória foi condenado pela Justiça a indenizar uma casa noturna em R$ 10 mil por danos morais. O réu fez postagens em um grupo no Facebook denegrindo a imagem da boate, que fica na região do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória.
Segundo o processo, o homem fez uma postagem no grupo reclamando da procedência do uísque que comprou na casa noturna. Entretanto, a boate anexou aos autos notas fiscais que comprovam que os produtos que são comercializados no estabelecimento são originais.
De acordo com o juiz Rodrigo Cardoso de Freitas, da 5ª Vara Cível de Vitória, o réu teve sua conduta configurada como culposa, já que, segundo as provas presentes no processo, proferiu alegações negativas quanto aos produtos comercializados na boate, sem a devida apuração da veracidade de suas afirmações.
Por observar que o requerido fez ofensas graves aos produtos comercializados pela requerida, em rede social de importante repercussão, entendo configurado o dano moral, vez que as acusações sofridas têm o potencial de denegrir a imagem da empresa requerente e, por conseguinte, reduzir sua credibilidade perante sua clientela e, ainda, prejudicar seu faturamento, destacou o magistrado na sentença.

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