Após post no Facebook, homem é condenado a indenizar boate de Vitória

Morador de Vitória reclamou em um grupo do Facebook Crédito: Pixabay

Um morador de Vitória foi condenado pela Justiça a indenizar uma casa noturna em R$ 10 mil por danos morais. O réu fez postagens em um grupo no Facebook denegrindo a imagem da boate, que fica na região do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória.

Segundo o processo, o homem fez uma postagem no grupo reclamando da procedência do uísque que comprou na casa noturna. Entretanto, a boate anexou aos autos notas fiscais que comprovam que os produtos que são comercializados no estabelecimento são originais.

De acordo com o juiz Rodrigo Cardoso de Freitas, da 5ª Vara Cível de Vitória, o réu teve sua conduta configurada como culposa, já que, segundo as provas presentes no processo, proferiu alegações negativas quanto aos produtos comercializados na boate, sem a devida apuração da veracidade de suas afirmações.