Em Jardim da Penha

Após perseguição, Guarda de Vitória recupera carro roubado

O veículo foi identificado por câmeras na Ponte da Passagem e depois de longa perseguição, a GM conseguiu recuperar o carro, mas os bandidos fugiram à pé

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 10:57

Fiat Uno foi recuperado pela Guarda Municipal depois de perseguição. O carro havia sido roubado em Jardim da Penha, na manhã desta terça-feira (1°) Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vitória
Após um assalto a uma mulher, uma equipe da Guarda Municipal de Vitória iniciou uma perseguição e recuperou o veículo em Jardim da Penha, Vitória, na noite desta terça-feira (1°). De acordo com a Guarda, o carro havia sido levado pelos bandidos durante o dia e câmeras do cerco eletrônico alertaram sobre percurso. 
O Fiat Uno, de cor prata, foi roubado, junto com o celular da vítima, em Jardim da Penha, durante o dia. Após o roubo, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado e a placa do carro foi cadastrada no sistema de roubos.
Por volta de 20h, o veículo foi identificado por câmeras na Ponte da Passagem, em Vitória, e um alerta foi disparado. Neste momento, a Guarda Municipal iniciou uma busca pelos bairros próximos. Quase duas horas depois, o carro foi avistado por agentes no bairro Tabuazeiro, próximo a um restaurante.
Um casal estava no Fiat Uno quando os guardas deram ordem de parada, que não foi obedecida e a perseguição teve início. Com reforços, uma viatura da Guarda conseguiu cercar o carro roubado, mas o casal abandonou o carro e fugiu pela região conhecida como Beco II, o que forçou uma perseguição a pé, mas os agentes não conseguiram encontrar os criminosos, que desapareceram no morro.
O carro e o celular foram recuperados e entregues à vítima na Delegacia Regional de Vitória.
Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

