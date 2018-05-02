Após perseguição, Guarda de Vitória recupera carro roubado

Após um assalto a uma mulher, uma equipe da Guarda Municipal de Vitória iniciou uma perseguição e recuperou o veículo em Jardim da Penha, Vitória, na noite desta terça-feira (1°). De acordo com a Guarda, o carro havia sido levado pelos bandidos durante o dia e câmeras do cerco eletrônico alertaram sobre percurso.
O Fiat Uno, de cor prata, foi roubado, junto com o celular da vítima, em Jardim da Penha, durante o dia. Após o roubo, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) foi acionado e a placa do carro foi cadastrada no sistema de roubos.
Por volta de 20h, o veículo foi identificado por câmeras na Ponte da Passagem, em Vitória, e um alerta foi disparado. Neste momento, a Guarda Municipal iniciou uma busca pelos bairros próximos. Quase duas horas depois, o carro foi avistado por agentes no bairro Tabuazeiro, próximo a um restaurante.
Um casal estava no Fiat Uno quando os guardas deram ordem de parada, que não foi obedecida e a perseguição teve início. Com reforços, uma viatura da Guarda conseguiu cercar o carro roubado, mas o casal abandonou o carro e fugiu pela região conhecida como Beco II, o que forçou uma perseguição a pé, mas os agentes não conseguiram encontrar os criminosos, que desapareceram no morro.
O carro e o celular foram recuperados e entregues à vítima na Delegacia Regional de Vitória.