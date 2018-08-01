Após interdição de Itaparica, Ceturb põe mais ônibus em Vila Velha

Terminal de Itaparica em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira

Desde a interdição do Terminal Itaparica, em Vila Velha, há 10 dias, os passageiros estão passando um sufoco com os atrasos nas linhas, que agora fazem parada no Terminal de Vila Velha. Para reduzir o impacto para a população, a Ceturb divulgou que vai disponibilizar mais ônibus no município.

Segundo a TV Gazeta, os fiscais da Ceturb analisaram linha por linha e viram que as viagens passaram a demorar mais porque o percurso ficou maior  cerca de 8 km  para os coletivos que faziam parada no Terminal Itaparica.