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Atrasos

Após interdição de Itaparica, Ceturb põe mais ônibus em Vila Velha

Fiscais analisaram linha por linha e viram que as viagens passaram a demorar mais porque o percurso ficou maior para os coletivos que faziam parada no Terminal Itaparica

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 01:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 01:20
Terminal de Itaparica em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira
Desde a interdição do Terminal Itaparica, em Vila Velha, há 10 dias, os passageiros estão passando um sufoco com os atrasos nas linhas, que agora fazem parada no Terminal de Vila Velha. Para reduzir o impacto para a população, a Ceturb divulgou que vai disponibilizar mais ônibus no município.
Segundo a TV Gazeta, os fiscais da Ceturb analisaram linha por linha e viram que as viagens passaram a demorar mais porque o percurso ficou maior  cerca de 8 km  para os coletivos que faziam parada no Terminal Itaparica. 
Com este cenário, a Ceturb divulgou que está fazendo a reprogramação de todas as linhas, colocando ônibus extras. A companhia não divulgou o número de veículos, mas garantiu que está com novos carros na rua e que, se for necessário, serão feitos novos reajustes nesta semana. A companhia disse ainda que já tinha feito a reprogramação em sete linhas e a partir desta terça (31) fez na outras quatorze.

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