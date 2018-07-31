Após ficar à deriva com jet ski, empresário desabafa: 'Bateu o desespero'

Empresário mostra a habilitação em dia que o autoriza a pilotar jet ski Crédito: Fernando Madeira

Um passeio de jet ski entre amigos acabou em momentos de tensão. Após pane em uma das embarcações, eles ficaram por horas em alto-mar entre Vila Velha e Vitória até que o socorro chegasse no último domingo (29). Foram encontrados em Itapoã e o último se perdeu dos demais e foi resgatado quase sete horas depois.

Bateu o desespero quando na hora que não vi o meu amigo, disse o empresário de 37 anos, que pilotava um dos jet skis, sobre a pessoa que ficou perdida. Ele, que prefere não se identificar, contou que o amigo e as esposas dos dois saíram por volta das 13 horas de domingo de jet ski de uma marina, na Praia de Camburi, em Vitória. Ele saiu em uma embarcação emprestada e o outro em um jet ski que pertencia ao empresário. A intenção era que o amigo o testasse a fim de comprá-lo.

No entanto, por volta das 16 horas, o jet ski dele, que estava com o amigo, deu pane elétrica e, por isso, tiveram que parar numa ilha para tentar resolver. Eles trocaram a embarcação e continuaram a viagem a fim de voltar para Vitória. No entanto, em alto-mar a embarcação deu pane total.

Eu pedi para que ficassem tranquilos, ele foi tentar me ajudar e acabou perdendo a chave do equipamento que ainda estava funcionando. Fomos separados porque a maré levou cada um para um lado. Nesse meio tempo, eu consegui ligar para o Ciodes, por volta das 17 horas, e o socorro chegou por volta das 20h30.

Ele contou que todos estavam calmos, o desespero bateu apenas quando perdeu o amigo de vista. A maré o levou para o lado contrário. O tempo todo fiquei com esperança de encontrá-lo, mas isso só ocorreu por volta das 23 horas.

Ele relata que ficou todo o tempo com a Capitania dos Portos, que recebeu ordem para voltar. Foi nesse meio tempo que encontraram o amigo. Ficamos três horas procurando ele. Quando chegamos, ele foi encaminhado ao hospital. Sofreu escoriações nos braços, costas e pernas, mas foi liberado por volta de 1h30.

O empresário contou ainda que ele e as duas mulheres não sofreram escoriações. Os dois foram encontrados numa pedra, e a esposa do amigo conseguiu chegar na areia da praia. O empresário diz que ele e o amigo possuem habilitação e as revisões dos jet ski estão em dia.

ENTREVISTA

O empresário de 37 anos contou ao jornal A GAZETA o que aconteceu após um problema elétrico no jet ski deixar quatro pessoas à deriva em alto-mar.

O que aconteceu?

Peguei o jet ski numa marina por volta das 13 horas. Meu amigo estava testando a minha embarcação com a intenção de comprá-la. Nesse meio tempo, o jet ski deu um problema elétrico e nós paramos numa ilha.

Os jet skis são de quem?

Um é meu e outro é do meu amigo. Deixamos próximo à marina porque todo final de semana estamos lá. Pagamos R$ 300 por mês de aluguel do espaço.

Alguém usou bebida alcoólica?

Não. Só bebi suco e energético.

Vocês ficaram assustados?

Só bateu o desespero na hora que não vi meu amigo, a maré levou ele para o lado contrário.

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