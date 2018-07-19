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Após duas horas de interdição, Terceira Ponte é liberada

Apesar da liberação, o trânsito permanece congestionado nos dois sentidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:35

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:35

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos da Terceira Ponte Crédito: Internauta | Gazeta Online
A Terceira Ponte foi liberada para o fluxo de veículos por volta das 16h30 desta quinta-feira (19) após mais de duas horas de interdição. 
O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, junto com uma equipe da Rodosol, realizou uma operação de resgate e a ponte ficou totalmente interditada desde 14h18.
De acordo com informações da concessionária que administra a via, a operação de resgate foi concluída com êxito e a pessoa foi encaminhada para atendimento.
> Por que a Terceira Ponte precisa ser fechada para evitar suicídio?
> Fotojornalismo: trânsito intenso após interdição na Terceira Ponte
O trânsito permanece congestionado nos dois sentidos. SAIBA MAIS.
 

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