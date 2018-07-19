Após duas horas de interdição, Terceira Ponte é liberada

O trânsito foi interrompido nos dois sentidos da Terceira Ponte Crédito: Internauta | Gazeta Online

A Terceira Ponte foi liberada para o fluxo de veículos por volta das 16h30 desta quinta-feira (19) após mais de duas horas de interdição.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, junto com uma equipe da Rodosol, realizou uma operação de resgate e a ponte ficou totalmente interditada desde 14h18.

De acordo com informações da concessionária que administra a via, a operação de resgate foi concluída com êxito e a pessoa foi encaminhada para atendimento.

SAIBA MAIS. O trânsito permanece congestionado nos dois sentidos.