Após denúncia de estupro, pai biológico quer guarda da filha no ES

Conselho Tutelar de Baixo Guandu Crédito: Wikipedia

Um lavrador de 43 anos vai entrar na Justiça para pedir de volta a guarda da filha, uma menina de 12 anos, após o Ministério Público do ES abrir inquérito para investigar a denúncia de que a jovem teria sido abusada sexualmente pelo pai adotivo, em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado. O caso de estupro de vulnerável corre em segredo de Justiça.

Segundo o pai biológico, ele nunca concordou em permitir a adoção da menina e também de um filho que hoje tem 9 anos. Separei da mãe das crianças e ela foi morar na roça com outro homem. Minha filha chegou a morar comigo, eu pagava uma pessoa para levar e buscar na creche, mas precisei trabalhar no interior e deixei a menina com a mãe", afirmou.

Quando eu voltei, ela já tinha dado as crianças para o casal sem me falar nada. Ela justificou que não sabia onde eu estava, mas eu estava trabalhando numa roça aqui na cidade mesmo. Então fui até a casa onde eles estavam, chamei meus filhos, mas a mãe adotiva foi ignorante e não me deixou ter contato

Ele conta que chegou a contratar um advogado para pegar os filhos de volta, mas não conseguiu. Em seguida, uma advogada dos pais adotivos procurou por ele para fazer um acordo. Ela falou que as crianças iam ficar bem com a nova família, justificou que teriam uma vida melhor e me garantiu que a gente poderia manter o contato com as crianças depois de três meses, mas foi só falado, tudo mentira. A família não me deixou mais chegar perto dos meus filhos. Até hoje sinto vontade de chegar neles e abraçar, explicar tudo, mas o casal não me deixava chegar perto, explicou.

O lavrador soube da denúncia que a filha estaria sendo abusada após o caso viralizar em Baixo Guandu na semana passada. Fiquei sabendo pela minha namorada, ela escutou na escola a professora e os amigos comentando. Na mesma hora ela me ligou, mas eu não conseguia acreditar. No dia seguinte, era o maior comentário na cidade. É triste saber uma coisa dessa, eu nunca quis que ela fosse adotada, é muito difícil saber disso em não poder ajudar, lamentou.

Para preservar a vítima, a identificação do pai biológico e dos pais adotivos não será informada.

O CASO

Os irmãos foram adotados por um casal de Baixo Guandu há 8 anos. Em entrevista para a TV Gazeta Noroeste, uma tia biológica das crianças contou que o pai adotivo saiu da cidade e a família biológica não sabe onde as crianças estão. Segundo o lavrador, seus filhos estariam com uma parente dos pais adotivos. "Mas acho um absurdo, com essa família eles não podem ficar, porque o outro pai vai ter acesso a ela. É um dos motivos que quero pedir a guarda dos dois", destacou.

O caso de estupro de vulnerável foi descoberto através de uma denúncia anônima na Polícia Civil, que encaminhou para o Conselho Tutelar do município. As conselheiras não quiseram gravar entrevista, mas informaram que foram até a casa e conversaram com a mãe adotiva, que confirmou que a menina estava grávida, mas não saberia dizer quem era o pai.

Sobre a ocorrência de maus-tratos, as atuais conselheiras não souberam dizer o que foi feito na época, por ser uma ocorrência antiga, de 2010. O Conselho Tutelar informou que os irmãos estão sob a guarda da Justiça, mas não sabe se as crianças foram para um abrigo ou estão com algum familiar.

De acordo com o MPES, o procedimento tramita em segredo de Justiça, por envolver uma criança ou adolescente, conforme a legislação.