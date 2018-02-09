Após confusão, secretário garante segurança para blocos autorizados

Mãe reclamou de uso de spray de pimenta na confusão com a Guarda e a PM Crédito: Fernando Madeira

Depois da confusão em um bloco de rua no Centro Vitória , na noite dessa quinta-feira (08), o secretário de Segurança Urbana da Capital, Fronzio Calheira, afirmou, durante entrevista ao Bom Dia ES, que a segurança da folia está garantida para os blocos que receberam autorização da prefeitura. Segundo ele, 18 blocos estão autorizados a ir para rua neste carnaval.

Na noite dessa quinta, o bloco Nós, Eva e Adão - que não tinha autorização da prefeitura - se preparava para iniciar a festa quando o carro do Disque-Silêncio, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, pediram para que o som fosse diminuído. Houve confusão e até crianças atingidas com spray de pimenta. O presidente da Associação de Moradores, Everton Martins, chegou a reclamar que a organização não teve tempo hábil para conseguir autorização para o bloco acontecer, uma vez que o pedido para inscrição do alvará foi antecipado.

Para Fronzio Calheira essa antecipação é necessária, justamente, para evitar confusões como a desta quinta. "Aqueles que se planejam vão ter o apoio do poder público. Os 18 blocos autorizados terão a estrutura de segurança propiciada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal, e condições que não perturbem tanto a vizinhança. A prefeitura fez esse cadastro prévio para que os órgão públicos pudessem se preparar e dar condições ideais para os foliões. O poder público precisa ter uma certa antecipação das demandas para poder se planejar também", argumentou o secretário de segurança urbana em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, antes de completar.

"A Prefeitura recebeu as reclamações, foi até o local com fiscais do Disque-Silêncio que tentaram conversar com as pessoas para evitar que o bloco começasse e foi neste momento que houve uma intolerância por parte dos organizadores, que agrediram os agentes públicos. Tudo isso aconteceu por falta de diálogo e de respeito a ordem pública", declarou.