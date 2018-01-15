Após confusão em Itaparica, prefeitura pode vetar megablocos na orla

O secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich, afirmou, na manhã desta segunda-feira (15), que eventos como o que aconteceu neste domingo, em Itaparica , poderão ser restritos. Após a passagem do bloco Orla Folia 2018, no início da noite deste domingo (14), houve confusão e correria na região, sendo necessário o uso de bala de borracha e bombas de gás por parte da Polícia Militar.

"Pode ser que a Prefeitura não libere mais eventos desses. Vamos fazer um estudo de caso para tomar decisões. É possível que a prefeitura não libere megablocos", disse Oberacy.

Ainda segundo o secretário, a prefeitura deve caminhar no sentido de só autorizar megablocos com trio em locais fechados.

Com informações de Caique Verli

A CONFUSÃO

Bloco pré-carnaval termina em confusão e correria na orla de Vila Velha Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online

O início da noite deste domingo (14) foi marcado por confusão e correria na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha. A Avenida Estudante José Júlio de Souza foi tomada por foliões que acompanharam o bloco Orla Folia 2018 na presença de trios elétricos e cantores que comandaram o som até 17h. Após a passagem do bloco, para desobstruir a avenida e conter ocorrências pontuais foi necessário uso de bala de borracha e bombas de gás.

Segundo informações da Polícia Militar, houve um tumulto durante o evento, quando algumas pessoas que foram ao local acompanhar os shows se revoltaram porque não houve a apresentação de um artista que estava na programação. Os populares jogaram pedras e garrafas contra viaturas que estavam no local.

Bloco pré-carnaval termina em confusão e correria na orla de Vila Velha Crédito: Internauta/WhatsApp Gazeta Online





Organizador do Orla Folia 2018, Bruno Vitalino afirma que a banda Araketu não se apresentou, apesar do depósito para atração ter sido realizado. Ele nega que a confusão tenha sido provocada por foliões presentes no bloco. "Uma moradora de um prédio na orla atirou uma garrafa lá de cima em um do foliões. A PM achou que era uma briga e iniciou a ação", afirma.

Vitalino afirma que mais de 150 mil pessoas participaram do bloco. "Não houve nenhuma briga e nenhuma ocorrência", acrescentou. Ele afirma que tinha todas as liberações, licenças e taxas pagas para a realização do evento.

POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, o Comando Geral informou que a PMES participou das reuniões junto à Comissão Municipal de Eventos - COMUNE - e nas oportunidades, manifestou-se de forma contrária a realização da festa nos moldes como foi realizada, por entender que os riscos agregados e o incômodo aos moradores seriam inevitáveis.

A Polícia Militar alegou que cumpre a missão institucional de manutenção da ordem pública, fazendo o que está ao seu alcance para garantir a turistas e residentes a segurança no entorno do evento, contando com que os organizadores cumpram os ajustes de conduta que atendam às exigências da prefeitura.

De acordo com a corporação, foram empregados 200 policiais militares no evento em diversas modalidades (policiamento a pé, a cavalo, viaturas da Força Tática e CIMESP, Grupamento Aéreo).

PREFEITURA

A Prefeitura de Vila Velha informa que o "Orla Folia" passou pela Comissão Municipal de Eventos (Comune), onde da Polícia Militar tem voz e voto, constando em ata a autorização da instituição. A organização do evento cumpriu as condicionantes exigidas pela Comune que, entre elas, destacam-se a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre os responsáveis e a PM.

A Secretaria Municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito (Semprev) realizou a intervenção no trânsito da Avenida Estudante José Júlio de Souza, da altura da Praça do Ciclista (rotatória) até o Bob's,na Praia de Itaparica. A Guarda Municipal atuou com 40 agentes - 7 viaturas e 3 quadriciclos, além do patrulhamento a pé.