Após comemorações de Ano-Novo, motoristas e cobradores retomam greve

Os ônibus do sistema Transcol funcionaram em horário normal e com toda a frota nas ruas até o meio-dia desta segunda-feira (1º). A partir desse horário, os rodoviários reiniciaram o movimento grevista em toda a Grande a Vitória, com 70% da frota circulando nos horários de pico e 50% nos demais horários.

Terminal de Carapina Crédito: Caíque Verli

A suspensão temporária da greve ocorreu desde a zero hora deste domingo (31). Em razão das comemorações de ano-novo, o desembargador José Luiz Serafini aceitou o pedido de urgência feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), ordenando que 100% da frota voltasse a circular entre o dia 31 e às 12 horas de primeiro de janeiro. Caso descumprisse a decisão, o Sindirodoviários estaria sujeito à multa diária de R$ 200 mil.

Neste domingo, em todos os terminais, a movimentação de passageiros ocorreu sem complicações.





Iniciada há seis dias, a greve dos trabalhadores rodoviários tem como principal objetivo garantir um reajuste de ganho real de 5%, isto é, para além da inflação. A categoria rejeitou o aumento de 2% proposto em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).