Após comemorações de Ano-Novo, motoristas e cobradores retomam greve

Os ônibus do sistema Transcol funcionaram em horário normal e com toda a frota nas ruas até o meio-dia desta segunda-feira (1º). A partir desse horário, os rodoviários reiniciaram o movimento grevista em toda a Grande a Vitória, com 70% da frota circulando nos horários de pico e 50% nos demais horários.
A suspensão temporária da greve ocorreu desde a zero hora deste domingo (31). Em razão das comemorações de ano-novo, o desembargador José Luiz Serafini aceitou o pedido de urgência feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), ordenando que 100% da frota voltasse a circular entre o dia 31 e às 12 horas de primeiro de janeiro. Caso descumprisse a decisão, o Sindirodoviários estaria sujeito à multa diária de R$ 200 mil.
Neste domingo, em todos os terminais, a movimentação de passageiros ocorreu sem complicações.
Iniciada há seis dias, a greve dos trabalhadores rodoviários tem como principal objetivo garantir um reajuste de ganho real de 5%, isto é, para além da inflação. A categoria rejeitou o aumento de 2% proposto em audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT).
Até o momento, os rodoviários e o sindicato patronal permanecem sem nenhum acordo. O julgamento do dissídio coletivo no TRT l está marcado para o dia 10 deste mês. Como não há negociações previstas, a paralisação deve continuar até lá. Procurados por A GAZETA, tanto a Ceturb quanto o Setpes e o GVBus afirmam que não há novidades sobre o assunto.