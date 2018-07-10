Após colisão, carro é arremessado e 3 pessoas ficam feridas em Vitória

Um acidente envolvendo um Fox e uma Parati deixou três pessoas feridas na madrugada desta terça-feira (10). A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Maruípe com a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, por volta de 1h15 da madrugada.

De acordo com testemunhas, o Fox seguia pela Avenida Leitão da Silva, no sentido Andorinhas, quando passou pelo semáforo e atingiu a Parati, que seguia pela Avenida Maruípe, no sentido Reta da Penha. Com o impacto, a Parati atravessou um canteiro e foi arremessada para dentro de um posto de gasolina.

Os condutores dos dois veículos e a passageira da Parati ficaram feridos. Eles foram socorridos por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital São Lucas, também em Vitória.

Segundo pessoas que presenciaram a batida, apesar de ferido, o motorista do Fox saiu andando do carro. "Ele (condutor do Fox) saiu sozinho do carro. Saiu muita fumaça na hora. Foi muito forte. Esse cruzamento é muito perigoso. De madrugada a gente vê acidentes sempre. Semana passada um carro pegou um motoqueiro aqui", disse um vigilante de um escritório ao lado do posto.

Um Fusion estava abastecendo no posto e foi atingido na traseira, mas ninguém ficou ferido. "Foi um susto muito grande. Eu estava na bomba abastecendo um carro quando só ouvi o barulho. Por sorte não me atingiram", contou um frentista do posto, que preferiu não se identificar.