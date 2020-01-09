Após caso na Serra, 23 professores foram denunciados por assédio no ES

Alunos da escola Clóvis Borges Miguel iniciaram um movimento de denúncias de assédio contra professores da unidade Crédito: Iara Diniz

Desde que a primeira denúncia foi feita na Serra, outros 23 professores foram denunciados na Secretaria de Estado de Educação (Sedu), sendo dois profissionais também da escola Clóvis Borges Miguel. Um deles foi absolvido do processo.

Ao todo, a Corregedoria da Sedu abriu 24 processos contra professores em 2019. A maioria deles (15) ainda está sendo investigada e apenas dois foram julgados até o momento. Enquanto aguardam a investigação, metade dos professores denunciados continuam na sala de aula, alguns permanecendo na mesma escola.

"É caro tirar um professor da sala de aula, deixar em casa recebendo, sem trabalhar. Então o afastamento é a última medida que eu tomo. Em muitos casos, a gente remaneja de escola para que não prejudique na produção de prova durante a investigação. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando uma denúncia é feita, não pode sair afastando professor. Não é justo" Tarcísio Bobbio - Corregedor da Secretaria de Educação

CORREGEDOR DIZ QUE DENÚNCIAS DE ASSÉDIO VIRARAM "MODINHA"

O número de denúncias de assédio em escolas triplicou em 2019 quando comparado ao ano anterior. Em 2018, a Sedu abriu oito processos contra professores denunciados. O aumento expressivo, contudo, é visto como um "frenesi" pelo responsável por investigar os casos nas escolas estaduais do Espírito Santo.

"Agora a moda é assédio sexual. Eu vejo isso com preocupação, um frenesi em grupo. Virou modinha falar de assédio sexual, denunciar o professor porque ele chamou a menina de bonita. Existe muito exagero" Tarcísio Bobbio - Corregedor da Sedu

O Corregedor afirmou que cada caso é investigado com imparcialidade e todas as partes são ouvidas.

Carta enviada por estudantes da Clóvis Borges Miguel para denunciar assédio na escola Crédito: Arquivo Pessoal

O QUE ACONTECEU COM OS PROFESSORES INVESTIGADOS NA SERRA

A Escola onde as denúncias começaram, teve três professores investigados por assédio. O primeiro deles, denunciado por estudantes por meio de cartas, continua afastado. De acordo com Bobbio, o processo administrativo já foi concluído e a Comissão indicou pena de suspensão (quando o professor é afastado e fica sem receber por até 90 dias). Contudo, o professor ainda não foi julgado pela Corregedoria.

"O que ele fez, qual a norma que violou e a pena prevista, tudo isso vai contribuir para a decisão. Posso decidir desde a absolvição, a pena de advertência, suspensão, até a demissão, que é a pena máxima", declarou.

COMO ESTÃO AS INVESTIGAÇÕES

Situação dos 24 professores denunciados por assédio em 2019

04 professores foram afastados cautelarmente.

06 professores foram transferidos para outras unidades de ensino.

03 professores afastaram-se em licença médica.

05 professores tiveram os contratos temporários cessados.

06 professores não tiveram alteração na situação funcional.

Em 2019, 24 processos foram abertos pela Sedu para investigar denúncias de assédio