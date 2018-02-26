Após 'avisar' que iria cair, poste é substituído por um novo em Vitória

Após reclamações, um poste com estrutura comprometida localizado na Avenida Presidente Florentino Avidos, na Vila Rubim, em Vitória, foi substituído pela EDP. Na última terça-feira (20),

De acordo com os moradores, a estrutura estava deteriorada há dois meses, e deixava quem passava próximo ao local amedrontado, já que o poste se sustentava por finas estruturas de ferro.