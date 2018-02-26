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Não cai mais

Após 'avisar' que iria cair, poste é substituído por um novo em Vitória

Moradores haviam colocado um avisa na estrutura dizendo que ele iria cair
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 12:12

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 12:12

Poste com risco de queda é trocado, na Avenida Presidente Florentino Avidos, em Vitória Crédito: Eduardo Dias
Após reclamações, um poste com estrutura comprometida localizado na Avenida Presidente Florentino Avidos, na Vila Rubim, em Vitória, foi substituído pela EDP. Na última terça-feira (20), moradores da região colocaram no poste uma placa que dava o aviso "vou cair".
De acordo com os moradores, a estrutura estava deteriorada há dois meses, e deixava quem passava próximo ao local amedrontado, já que o poste se sustentava por finas estruturas de ferro.
Poste de energia tinha aviso dizendo que iria cair Crédito: Eduardo Dias
Na última semana, a EDP informou que não havia risco de queda, mas que a troca estava prevista. Na manhã desta segunda-feira (26), a equipe de reportagem da CBN Vitória observou que o serviço foi realizado.
Com informações de Eduardo Dias

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