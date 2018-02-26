Após 'avisar' que iria cair, poste é substituído por um novo em Vitória

Após reclamações, um poste com estrutura comprometida localizado na Avenida Presidente Florentino Avidos, na Vila Rubim, em Vitória, foi substituído pela EDP. Na última terça-feira (20), moradores da região colocaram no poste uma placa que dava o aviso "vou cair".
De acordo com os moradores, a estrutura estava deteriorada há dois meses, e deixava quem passava próximo ao local amedrontado, já que o poste se sustentava por finas estruturas de ferro.
Na última semana, a EDP informou que não havia risco de queda, mas que a troca estava prevista. Na manhã desta segunda-feira (26), a equipe de reportagem da CBN Vitória observou que o serviço foi realizado.
Com informações de Eduardo Dias