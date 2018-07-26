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Ferrovia

Após acidente com morte, Vitória-Minas deve ser liberada nesta quinta

Após o acidente nesta terça-feira (24), houve circulação apenas entre as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares (MG)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 21:04

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 21:04

Acidente entre caminhão e trem de carga da Vale deixa motorista do caminhão morto em Resplendor (MG)
Após o acidente envolvendo um caminhão e um trem de carga da Vale, que resultou na morte do motorista de um caminhão nesta terça-feira (24), a estrada de ferro Vitória-Minas será liberada na quinta-feira (26). Com isso, os trens de passageiros voltarão a operar normalmente com o embarque confirmado tanto na estação Pedro Nolasco, em Cariacica, quanto na estação de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
Parte do trecho da linha ficou interditado nesta quarta-feira (25) para fazer a retirada dos veículos. Houve circulação apenas entre as cidades de Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais, mantendo os horários habituais.
Passageiros com viagem marcada e que foram prejudicados com a interdição poderão remarcar o bilhete ou pedir o reembolso do valor investido na compra da passagem. Para isso, devem se dirigir no prazo de até 30 dias a qualquer uma das estações localizadas ao longo da Estrada de Ferro Vitória-Minas.
O ACIDENTE
Um motorista de um caminhão de uma empresa terceirizada da Vale morreu após colidir com um trem de carga da Estrada de Ferro Vitória-Minas, nesta terça-feira (24), em Resplendor (MG).
O socorro foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Vale informou que a colisão causou a interdição da linha e ocorreu em uma passagem em nível devidamente sinalizada. A empresa vai apurar as causas do acidente.
Devido ao ocorrido, foi necessário fazer o baldeio de pessoas que estavam a bordo do trem de passageiros que seguia em direção ao Espírito Santo através de ônibus de viagem.

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