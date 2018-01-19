Após abastecer, Kombi pega fogo em Vitória

Um veículo modelo VW Kombi pegou fogo após apresentar falha mecânica no início da tarde desta sexta-feira (19), na Avenida Norte Sul, na altura do bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Incêndio na Avenida Norte Sul Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Tudo aconteceu por volta das 13h30, nas proximidades de um shopping do bairro. O motorista, que estava sozinho e preferiu não se identificar, contou que foi alertado do incêndio por outros motoristas. Ele revelou que tinha acabado de abastecer em um posto de combustíveis.

De acordo com testemunhas, o motorista da Kombi parou o carro e desceu do veículo ao ser alertado. Ele imediatamente recolheu os pertences no interior do veículo e saiu correndo do local.