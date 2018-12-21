Após 8 anos, famílias recebem as chaves da casa própria no ES

Anailde com o filho Fabrício Lucas: sonho da casa própria Crédito: Loreta Fagionato

Rosimere dos Santos tem sete filhos e mora de favor na casa da mãe, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado. Com um guarda-chuva na mão, para tentar aplacar o forte sol de meio-dia, ela não disfarça a felicidade. Depois de oito anos de espera, ontem ela foi buscar a chave de uma casa que agora vai poder chamar de sua.

A família de Rosimere é uma das contempladas para morar no Residencial Rio Doce, com 609 casas populares, que foram entregues ontem.

Repleto de polêmicas e processos, o condomínio começou a ser construído em 2010. Com prazo de 15 meses para a conclusão das obras, ficou pronto apenas em 2012, mas alagamentos no mesmo ano e em 2013 atrapalharam o andamento dos trabalhos e causaram processos por parte do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e até do Ministério Público Federal (MPF). Oito anos depois, os imóveis foram entregues.

Unidade de saúde do Residencial Rio Doce, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

É emoção demais estar aqui. Foi muito tempo esperando. Precisei morar de favor com a minha mãe, mas ter a casa da gente é a melhor coisa. Com fé em Deus agora vou morar aqui. Mesmo com esse sol, vim a pé com minhas filhas e netos, disse a pescadora.

A inauguração contou com a presença do prefeito Guerino Zanon, do governador Paulo Hartung. Centenas de moradores assistiram à solenidade que antecedeu a entrega das chaves. Quatro mulheres foram escolhidas para representar todas as famílias e receberam as chaves das mãos das autoridades.

Uma delas é Keyla Nunes. Maquiada e vestida a caráter para a ocasião especial, ela recebeu sua chave e também não conteve a emoção. Ela fez um discurso e ressaltou a alegria de mudar para a casa própria. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de falar. Mas hoje eu só queria agradecer, primeiramente a Deus, que nos deu força para lutar, e à minha família, disse Keyla, com lágrimas nos olhos.

Outra família contemplada é a da dona de casa Anailde Góes de Souza. Com o filho Fabrício Lucas de apenas um ano no colo, ela explicou que não conseguiu manter o pagamento do aluguel de onde morava e precisou se abrigar na residência de uma amiga. É muita felicidade saber que uma casa agora vai ser minha. Eu morei de aluguel, foi muito difícil. Nos últimos tempos, mudei para a casa de uma amiga. Foi tanto tempo de espera para entregar o residencial que a ficha nem caiu ainda, afirmou.

O prefeito Guerino Zanon garantiu que a toda a infraestrutura do residencial, como água, luz e esgoto, está pronta. O local também tem uma unidade de saúde, que a partir da semana que vem já vai funcionar, falou.

PAGAMENTO MENSAL A PARTIR DE R$ 25

O Residencial Mata do Cacau, que é construído no terreno ao lado do condomínio inaugurado ontem e conta com 950 casas, tem previsão de entrega em meados do ano que vem, segundo o prefeito Guerino Zanon.