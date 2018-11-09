Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Apesar de liberação, apenas três aeronaves pousam em nova pista
Aeroporto de VItória

Apesar de liberação, apenas três aeronaves pousam em nova pista

Na noite desta quarta-feira (7), o primeiro pouso foi realizado após a homologação da nova pista por volta das 22h20 pela cabeceira 02
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 21:58

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 21:58

Nova pista do aeroporto Crédito: Marcelo Prest
Apesar da liberação para pousos na nova pista do Aeroporto de Vitória, somente duas aeronaves aterrissaram no trecho nesta quinta-feira (8). Isso porque a pista nova, nomeada 0220, não tem um aparelho chamado Instrument Landing System (ILS) - em português, Sistema de Aterrissagem por Instrumentos - que auxilia os pousos em condições climáticas ruins, como as de hoje em que uma forte chuva atinge a capital desde cedo.
Na noite desta quarta-feira (7), o primeiro pouso foi realizado após a homologação da nova pista por volta das 22h20 pela cabeceira 02, que é mais próxima do mar. O avião é da empresa GOL Linhas Aéreas e saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, segundo a Infraero. Já nesta quinta-feira (8) na parte da manhã, duas aeronaves aterrissaram na nova pista, uma que chegou de São Paulo e a outra de Fortaleza. Até então, os outros pousos foram realizados na pista antiga.
> Pousos liberados na nova pista do Aeroporto de Vitória
Segundo informações passadas pela Infraero ao Gazeta Online, o Aeroporto de Vitória opera por aparelhos desde às 15h36 desta quinta-feira (8) por conta do mau tempo. "O sistema do ILS está disponível na pista antiga. Em caso de mau tempo, aterrissagens só serão liberadas na pista antiga, que é a 0624", detalhou a empresa.
Para operar por instrumentos, além do aeroporto estar habilitado, o piloto também deve ter experiências e a aeronave deve ser homologada. "A condição do Aeroporto de Vitória é diferenciada. A pista antiga tem ILS e a nova, por enquanto, não tem. Então, em caso de chuva ou condições climáticas ruins, os pousos acontecerão na antiga pista", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória
Festival Agita reúne shows de bandas capixabas, gastronomia e atrações infantis.
Shopping do ES recebe festival musical com Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados