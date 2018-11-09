Apesar de liberação, apenas três aeronaves pousam em nova pista

Na noite desta quarta-feira (7), opor volta das 22h20 pela cabeceira 02, que é mais próxima do mar. O avião é da empresa GOL Linhas Aéreas e saiu do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, segundo a. Já nesta quinta-feira (8) na parte da manhã, duas aeronaves aterrissaram na nova pista, uma que chegou de São Paulo e a outra de Fortaleza. Até então, os outros pousos foram realizados na pista antiga.