Apesar de alerta, Inmet não confirma chuva forte no ES

Para entender por que o aviso foi encaminhado, o Gazeta Online entrou em contato com a Defesa Civil do Espírito Santo, que é responsável pelo envio do SMS. E, de acordo com eles, a mensagem apenas é repassada após o recebimento do aviso pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"A previsão para algumas regiões do Espírito Santo era de chuva intensa, mas não alagamento. Ontem (domingo) teve registro de chuva pontual, que pode nem ocorrer. No Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, teve granizo e ventania. No Leste de Minas Gerais (MG) e na divisa do RJ com o ES teve instabilidade. Não choveu na estação, que são as áreas específicas. No ES não teve relato de chuvas fortes, apenas pancadas fracas e localizadas na região Sul. E hoje não está muito diferente. Nós vamos avaliar para ver se o aviso se mantém", explica o meteorologista.