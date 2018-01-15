Apesar de alerta, Inmet não confirma chuva forte no ES

Quem possui o cadastro de avisos meteorológicos via mensagem de texto da Defesa Civil, recebeu, na noite deste domingo (14), o alerta de fortes chuvas e possibilidade de alagamento nas regiões Sul e Serrana do Estado. No entanto, a previsão para todo o Espírito Santo, segundo o Instituto Climatempo, é de sol e tempo seco a semana inteira, e as chuvas realmente não chegaram.
Para entender por que o aviso foi encaminhado, o Gazeta Online entrou em contato com a Defesa Civil do Espírito Santo, que é responsável pelo envio do SMS. E, de acordo com eles, a mensagem apenas é repassada após o recebimento do aviso pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Inmet
A explicação para o aviso, que não apresentou registros no Estado, é do meteorologista do Inmet, Olivio Bahia. Ele é quem envia os avisos ao Espírito Santo.
"A previsão para algumas regiões do Espírito Santo era de chuva intensa, mas não alagamento. Ontem (domingo) teve registro de chuva pontual, que pode nem ocorrer. No Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, teve granizo e ventania. No Leste de Minas Gerais (MG) e na divisa do RJ com o ES teve instabilidade. Não choveu na estação, que são as áreas específicas. No ES não teve relato de chuvas fortes, apenas pancadas fracas e localizadas na região Sul. E hoje não está muito diferente. Nós vamos avaliar para ver se o aviso se mantém", explica o meteorologista.