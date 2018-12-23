Apaixonados pelo Natal e decorações que inspiram no Espírito Santo

Apaixonados por Natal capricham na decoração para o feriado Crédito: Reprodução

Natal estão por todas as partes e fazem do período uma verdadeira festa. Você conhece alguém apaixonado pelo Natal? É claro que essa época do ano mexe com a imaginação de diversas crianças e até adultos e idosos, mas esse interesse vai além para muitas pessoas. Não é difícil encontrar uma casa cheia de enfeites e luzes, não é mesmo? Os loucos peloestão por todas as partes e fazem do período uma verdadeira festa.

Vila Nova, em Vila Velha. Herdei isso de meu pai. Ele tinha 80 afilhados e todo Natal ele chamava um amigo que se vestia de Papai Noel e saia percorrendo a cidade que morávamos em Minas Gerais no carro de boi distribuindo presentes para a garotada, explicou Ubiratan. Um desses apaixonados é o aposentado Ubiratan Lyrio da Silva, 71 anos, que há 28 anos faz uma megadecoração de sua casa no bairro, em. Herdei isso de meu pai. Ele tinha 80 afilhados e todo Natal ele chamava um amigo que se vestia de Papai Noel e saia percorrendo a cidade que morávamos em Minas Gerais no carro de boi distribuindo presentes para a garotada, explicou Ubiratan.

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Em sua casa tem presépio com os reis magos e o menino Jesus, trenó, árvore de Natal, diversos Papais Noéis e luzes a perder de vista. Quem passa pelo local não consegue não desviar os olhos do ponto turístico provisório.

Isso aqui é uma loucura. Tem dia que passa aqui muitos carros e a rua até congestiona. Todos querem fotografar. Alguns vêm com os netos e filhos pequenos. Todos pararam e é uma alegria só porque as crianças saem daqui com um doce, disse o aposentado.

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Para que tudo fique pronto para o Natal e garantir essa alegria, Ubiratan trabalha bastante. Fico o mês de novembro inteiro preparando a casa e todo ano a decoração é diferente. Começo com o presépio que não pode faltar, e esse ano coloquei um projetor para as crianças dançarem com as músicas de Natal, afirmou.

Outra louca pelo Natal é a professora aposentada Andréa Lima Neves, que há 25 anos coleciona Papais Noéis. São mais de 50 bonecos que decoram sua residência. Ganhei o primeiro de presente de aniversário e de lá para cá fiquei apaixonada e como gosto desse mundo do Natal comecei colecionar.

Andréa têm Papai Noel que treme o bumbum, dançarino, que toca guitarra, de diversos tipos. Leva três dias para colocar tudo em seu devido lugar. Passando o dia dois de novembro eu já desço com as caixas e começo a desembalar os Papai Noéis. Gasto de dois a três dias para arrumar tudo. São várias caixas. Colocar na sala, varanda, cozinha e na minha casa até o jogo de banheiro é sobre o Natal, relatou empolgada.

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