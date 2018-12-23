Apaixonados pelo Natal e decorações que inspiram no Espírito Santo

Você conhece alguém apaixonado pelo Natal? É claro que essa época do ano mexe com a imaginação de diversas crianças e até adultos e idosos, mas esse interesse vai além para muitas pessoas. Não é difícil encontrar uma casa cheia de enfeites e luzes, não é mesmo? Os loucos pelo Natal estão por todas as partes e fazem do período uma verdadeira festa.
Um desses apaixonados é o aposentado Ubiratan Lyrio da Silva, 71 anos, que há 28 anos faz uma megadecoração de sua casa no bairro Vila Nova, em Vila Velha. Herdei isso de meu pai. Ele tinha 80 afilhados e todo Natal ele chamava um amigo que se vestia de Papai Noel e saia percorrendo a cidade que morávamos em Minas Gerais no carro de boi distribuindo presentes para a garotada, explicou Ubiratan.
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Em sua casa tem presépio com os reis magos e o menino Jesus, trenó, árvore de Natal, diversos Papais Noéis e luzes a perder de vista. Quem passa pelo local não consegue não desviar os olhos do ponto turístico provisório.
Isso aqui é uma loucura. Tem dia que passa aqui muitos carros e a rua até congestiona. Todos querem fotografar. Alguns vêm com os netos e filhos pequenos. Todos pararam e é uma alegria só porque as crianças saem daqui com um doce, disse o aposentado.
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Para que tudo fique pronto para o Natal e garantir essa alegria, Ubiratan trabalha bastante. Fico o mês de novembro inteiro preparando a casa e todo ano a decoração é diferente. Começo com o presépio que não pode faltar, e esse ano coloquei um projetor para as crianças dançarem com as músicas de Natal, afirmou.
Outra louca pelo Natal é a professora aposentada Andréa Lima Neves, que há 25 anos coleciona Papais Noéis. São mais de 50 bonecos que decoram sua residência. Ganhei o primeiro de presente de aniversário e de lá para cá fiquei apaixonada e como gosto desse mundo do Natal comecei colecionar.
Andréa têm Papai Noel que treme o bumbum, dançarino, que toca guitarra, de diversos tipos. Leva três dias para colocar tudo em seu devido lugar. Passando o dia dois de novembro eu já desço com as caixas e começo a desembalar os Papai Noéis. Gasto de dois a três dias para arrumar tudo. São várias caixas. Colocar na sala, varanda, cozinha e na minha casa até o jogo de banheiro é sobre o Natal, relatou empolgada.
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A mãe da administradora Camila Schuwartz, 38 anos, Maria de Fátima Schuwartz, é outra colecionadora de artigos natalinos, sempre que viaja neste período compra presépios, mas com um detalhe: tem que ser em miniatura.