Andaraí aposta na irreverência em desfile sobre mentiras e farsas

Lucas Rabico é coordenador do barracão Crédito: Vitor Jubini | AG

O ano de 2018 marca o retorno da Andaraí ao grupo especial do carnaval capixaba. E para celebrar a reestreia na noite de sábado, a escola está pronta para entrar na passarela do Sambão do Povo mais provocativa do que nunca. Com um samba-enredo questionador, a verde e rosa surge para plantar a dúvida na cabeça dos foliões: afinal, até que ponto o que acreditamos é verdade ou apenas uma invenção?

No vai e vem entre os barracões onde são confeccionadas as fantasias e alegorias da Andaraí, o carnavalesco e diretor de carnaval Sandro de Oliveira arranja um tempo para contestar: A história diz que os índios são os primeiros habitantes do Brasil, mas como saber se isso é verdade? Para a Andaraí eles não são.

É justamente essa a pergunta que dá o tom ao início do desfile da tradicional escola de Vitória, que sera puxada pelo samba Quem conta um conto aumenta um ponto com a certeza de quem viu! Mas não leve tão a sério é 1° de Abril. Partindo do descobrimento, ela abordará também as mentiras do cotidiano até chegar ao seu ponto mais crítico: as fraudes da política nacional. Nossa proposta é fazer um carnaval alegre, vibrante e irreverente. Queremos abranger as farsas da humanidade, diz Sandro.

E vem surpresa por aí? Vem sim, senhor! Quem garante isso é Kaio Amorim, que com apenas 19 anos já é mestre de bateria da Andaraí. Ele, que entrou pela primeira vez na avenida aos oito anos, avisa aos torcedores para segurarem o coração: Vamos ter três paradinhas ao longo do desfile e mais uma coreografia. Mas essa ainda é um segredo só para o dia.

É nos fundos de um quintal no bairro Santa Martha, em Vitória, que se encontra o coração da Andaraí. A casa, que é da avó do presidente da escola, Márcio Ricardo, vive cheia de gente, que se junta para cortar, colar, montar e fazer tudo acontecer. A veterana Kátia Regina Campos de Souza, 47, é uma delas. Por anos ela foi porta-bandeira e hoje faz parte da diretoria, assim como seu irmão, que é intérprete. Saio de Vila Velha e venho para cá todos os dias. Não há o que dizer, mas sim o que fazer. Essa é minha segunda casa e é uma emoção chegar na avenida e ver que demos conta do serviço.

A palavra família resume bem o que se vê na Andaraí. A união dura dia e noite para dar conta do serviço a menos de 15 dias para a chegada da grande noite. Carla Alves da Silva, 41, sabe bem disso. Há alguns anos, desde que veio do Rio de Janeiro para cá, ela se dedica a confeccionar os adereços da Andaraí, onde seus tios, primos, marido e filha também se reúnem. Trabalhando dias a fio, ela resume: Nossa garra aqui é enorme. Tudo para colocar a escola na avenida.

SAIBA MAIS

ENREDO





Quem conta um conto aumenta um ponto com a certeza de quem viu! Mas não leve tão a sério é 1° de Abril

Na malandragem

Embarquei com emoção

Entrei nesta onda, eis a confusão

No meu conto, a verde e rosa vem aí

Chegou Andaraí!

Por esta zorra viajar

Despertar no mundo de ilusões

Na ginga chega seu Cabral

Tomando o paraíso tropical

Sou descobridor do descoberto

No universo do incerto

O que é verdade, o que podemos afirmar?

Da independência à indecência

Abolição da incoerência

Que fatos podemos confirmar?

É mentira térta?

-Né naum Me conte a verdade Pantaleão!

Óh seu Chicó, como foi, diz pra mim?

-Naum sei, só sei que foi assim

Na mente do artista embarcar

Mercado vadio da contradição

Entre cortinas olhar

Elogios te dar, só pra pegação

Conectar, curtir minha alegria

Me segue que eu já vou compartilhar

A falsa esperança por um novo dia

Quando vai mudar nosso Brasil?

Tantas promessas na certeza de quem viu

Mas não leve tão a sério,

É 1° de Abril

Número de componentes: 1200

Número de Alas: 18

Carros alegóricos: 4 carros

Intérprete: Lauro Campos

Mestre de bateria: Kaio Amorim

Rainha de Bateria: Juliane Wingeler

Carnavalesco: Sandro de Oliveira

Onde comprar fantasias: No barracão da escola, em Santa Martha: Rua Oswaldo Aranha, 271. Procurar Paula ou Carla no telefone: 999140043

Ensaios: O último ensaio acontecerá na próxima quarta-feira (31) às 20 horas, em Santha Martha.