Ampliação da Linha Verde em Vitória começa na próxima quarta

Linha verde, na orla de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A ampliação da Linha Verde vai passar a valer já a partir da próxima quarta-feira (25). Agora a faixa exclusiva para ônibus, táxis, vans e veículos com três pessoas ou mais, começa no Hortomercado, na Enseada do Suá, e vai até o trevo da avenida Dante Michelini com a Rodovia Norte Sul. Anteriormente, a Prefeitura de Vitória havia anunciado a ampliação para o mês de junho, mas a mudança já vai começar na próxima semana. A informação foi confirmada pelo prefeito Luciano Rezende em entrevista à Rádio CBN Vitória.

O secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, fez questão de ressaltar que quarta e quinta-feira da semana que vem a extensão da faixa exclusiva vai funcionar como teste. Na sexta (27), o prefeito deve sentar com a equipe para avaliação e, se os testes forem aprovados, a ampliação da Linha Verde será mantida.

SEM CÂMERAS

De acordo com o prefeito, o novo trecho da Linha Verde vai funcionar no mesmo horário do trecho já em atividade: de segunda a sexta das 6h às 20 horas, e sábado de 6h às 14 horas. A nova faixa exclusiva vai funcionar, inicialmente, sem o monitoramento de câmeras.

"Decidimos que na quarta-feira da semana que vem vamos fazer um teste com a Linha Verde indo até o Horto Mercado, com marcação de cones, provisória, mas já funcionando. Não estamos preocupados com fiscalização. Já está funcionando assim, são pequenas exceções que não estão respeitando. Quem não está respeitando daqui a pouco vai passar a respeitar, como em qualquer movimento que é feito com conscientização", afirmou o prefeito.

A prefeitura já tinha informado em outras ocasiões que pretende estender a Linha Verde até a Rodoviária de Vitória. O projeto original contempla uma longa faixa litorânea, além de outras importantes avenidas da cidade como a Reta da Penha e a Fernando Ferrari. Estas ampliações, porém, não possuem data definida.

APOIO

O presidente da Associação de Moradores da Praia do Suá, Emanuel Ribeiro, informou que concordou com a ampliação da faixa exclusiva para os ônibus. Segundo ele, a expansão é um bem para todos.

O presidente da Associação de Moradores da Enseada do Suá, Eduardo Borges, comentou que a novidade agradou. “Já conversamos sobre isso com os moradores e estamos muito felizes. No aspecto social, a Linha Verde é um sucesso desde o início porque funciona com mais agilidade para os passageiros. Só acho que a climatização da frota dos ônibus precisa ser vista porque é o mínimo para que as pessoas tenham conforto e abram mãos dos seus carros.”