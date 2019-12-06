Amor de mãe: a história de pais que têm 16 filhos no ES

Andréia aguarda a chegada do seu 17º filho Crédito: TV Gazeta

O que poderia parecer história de novela é realidade em Vitória: uma mãe capixaba, Andréia Santos, e o marido, Edvaldo Barros, têm uma família que conta com 16 filhos e, juntos, aguardam a chegada de mais um. Ela, que trabalha como vendedora de roupas e bolsas, não mede esforços para exercer a maternidade e, com isso, a casa fica cada vez mais cheia de amor. Sabe aquela história de que em coração de mãe sempre cabe mais um? É o caso dessa família.

Há 24 anos, Andréia realizava o sonho de ser mãe pela primeira vez. Sempre quis ser mãe, sempre tomei conta de um monte de criança porque eu queria isso. Quatro anos depois veio o Breno, e aí Andréia casou com o Edvaldo. Eles criaram os jovens juntos e este era apenas o início desta grande família.

Andréia Santos e os filhos Bruno e Breno Crédito: TV Gazeta

Em 2009, quando faziam trabalho voluntário em um abrigo, o casal conheceu Iohan, um menino de cinco anos à época. O Iohan me chamou atenção porque todas as crianças estavam brincando, menos ele. Eu falei assim: 'Se você sorrir, eu levo você em casa. Ele sorriu, eu trouxe ele para casa e nós nos apaixonamos, contou.

Segundo Iohan, hoje adolescente, para ele faltava o amor de um pai e de uma mãe.

"Quando você está lá num lugar como um abrigo, não tem esse amor de mãe e de pai. Para mim foi super bom ter essa família que Deus me proporcionou ter, disse, alegremente" Iohan - Filho do casal

ADOÇÃO

Os 16 filhos de Andréia e Edvaldo Crédito: TV Gazeta

Três filhos ainda não eram o suficiente para deixar a família completa, e foi aí que a história se repetiu. Foram adotadas também Natália e Júlia, as primeiras meninas. E, depois disso, vários filhos começaram a chegar e encher o lar.

Com tantos moradores, a casa não poderia ser comum, tudo nela é em grande quantidade. São pares e mais pares de chinelos, de tênis e brinquedos aos montes. Para dar conta de tanta roupa são necessárias duas máquinas de lavar. Escovar os dentes é um ato feito de duas em duas pessoas, para adiantar o processo. Na cozinha são tantos copos e canecas que parece até escola, em que todos colaboram para manter a ordem.

DESPESAS

Para sustentar tanta gente há ajuda de parentes, de poucos amigos próximos e muito trabalho, sendo que Andréia atua como vendedora e Edvaldo é motorista de ônibus. Tudo o que fazem é pensando em mover a máquina do amor que não para. O pai sempre abraçou a causa dos muitos filhos, mas admite que amor de mãe é algo que não se compara a nada.

"Ela é muito corajosa, guerreira e é determinada mesmo. Sempre apoiei, meu papel é esse" Edvaldo Barros - Pai dos 16

Edvaldo Barros fala sobre a esposa enquanto mãe Crédito: Reprodução/TV Gazeta