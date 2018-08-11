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Acidente aéreo

Amigos de Paulo Hartung organizam missa após acidente de helicóptero

Aeronave em que governador e a primeira-dama Cristina Gomes viajavam caiu em um campo de futebol em Domingos Martins

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 19:12
Uma missa será realizada neste domingo (12), às 9 horas, no Convento da Penha, em Vila Velha, em Ação de Graças pelo governador Paulo Hartung (MDB), que sofreu um acidente de helicóptero na tarde desta sexta-feira, em Domingos Martins.
O convite é feito por amigos do governador. A missa será presidida pelo Frei Pedro. No acidente, também estava presente a primeira-dama, Cristina Gomes, e dois policiais militares, os capitães Elizabeth Pereira Bergamin e Vargas (o primeiro nome do policial não foi informado). Todos passam bem.
Na sexta-feira à noite, eles voltaram de carro para Vitória e o governador passou a noite em casa, na Praia do Canto.

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