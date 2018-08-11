Amigos de Paulo Hartung organizam missa após acidente de helicóptero

Uma missa será realizada neste domingo (12), às 9 horas, no Convento da Penha, em Vila Velha, em Ação de Graças pelo governador Paulo Hartung (MDB), que sofreu um acidente de helicóptero na tarde desta sexta-feira, em Domingos Martins.

O convite é feito por amigos do governador. A missa será presidida pelo Frei Pedro. No acidente, também estava presente a primeira-dama, Cristina Gomes, e dois policiais militares, os capitães Elizabeth Pereira Bergamin e Vargas (o primeiro nome do policial não foi informado). Todos passam bem.