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Protesto

Alunos trancam portões de escola na Serra para reivindicar melhorias

Eles alegam que a quadra está abandonada e que faltam livros e uniformes

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 11:12
Pais e alunos da EMEF Antônio Vieira de Rezende, em Central Carapina, na Serra, realizaram um protesto em frente à escola e na BR 101, na manhã desta terça-feira (10). Eles alegam que a quadra está abandonada e que faltam livros e uniformes.
Segundo o pai de um dos alunos e organizador da manifestação, os alunos decidiram passar cadeados em todos os portões para não deixar ninguém entrar na escola. A ideia é fazer um dia sem aula.
O protesto começou por volta de 6h e acabou por volta de 10h. O organizador do evento informou que se até o final da semana não receberem um posicionamento da prefeitura, os manifestantes pretendem alugar um ônibus e ir até a sede da Prefeitura Municipal da Serra. 
PREFEITURA DA SERRA
A Prefeitura Municipal da Serra informou que já deu início à distribuição dos uniformes e todos os alunos vão receber nos próximos dias. Sobre a quadra, há um processo de licitação em curso, e a previsão é de que a obra seja concluída em dezembro deste ano.
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