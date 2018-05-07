Alunos fazem vaquinha para comprar cadeira de rodas para colega no ES

Com a campanha feita por um site na internet quase R$ 7 mil já foram arrecadados Crédito: Ricardo Medeiros

Há seis anos, a estudante de química Madeline Lopes, de 36 anos, descobriu a ataxia cerebelar, uma doença que ataca o sistema nervoso e afeta a coordenação motora. Atualmente, ela precisa de uma cadeira de rodas motorizada para conseguir se locomover melhor de casa para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Vila Velha e a única solução foi uma vaquinha feita por 15 colegas de turma. Em menos de duas semanas o objetivo quase foi alcançado.

A cadeira de rodas motorizada custa R$ 8 mil. Com a campanha feita por um site na internet, quase R$ 7 mil já foram arrecadados. A falta de movimentos no corpo dificulta Madeline a andar direito e empurrar uma cadeira de rodas está começando a ficar complicado. Por isso o equipamento motorizado não é nem de perto um luxo, mas uma necessidade para ela conseguir sair de casa e estudar.

A doença afeta muito mais que a coordenação do corpo. Quando ela descobriu a ataxia, a fala não era tanto afetada. Hoje, é bem mais complicado se comunicar com as pessoas, até para explicar o que ela sente e como a doença tem avançado. Sinto muito cansaço e dores nos braços. E sou muito afetada na fala. Isso é bem marcante, declara, com dificuldades de falar e com intervalos longos entre uma palavra e outra.

A colega e também universitária Layla Uliana Pinheiro, de 22 anos, lembra que desde que conheceu Madeline, até agora, percebeu muitas mudanças e viu a dependência para chegar à escola aumentar. Ela precisa ir para o Ifes com o transporte especializado para cadeirantes, o Mão na Roda, mas quando não consegue agendar, precisa embarcar em até três linhas do Transcol.

Para chegar ao instituto, ela ainda precisa da ajuda da filha de 12 anos a acompanhando. A campanha para amenizar o sofrimento que ela passa com a cadeira de rodas manual começou no final de abril. O sucesso, segundo Layla, se deve às pessoas conhecerem a luta de Madeline. A gente até ficou surpreso porque foi mais rápido do que a gente esperava, mas sabíamos que ia dar certo porque a maioria das pessoas conhece o esforço da Madeline para concluir o curso, completa.

Madeline está no sétimo período de licenciatura em química e termina o curso até o final deste ano.

Crédito: Ricardo Medeiros

DOENÇA GENÉTICA

A ataxia cerebelar é uma doença genética e decorrente de mutações genéticas, segundo o neurocirurgião Paulo César Mariano Henrique. De acordo com ele, existem diversos graus da doença.

Madeline, por exemplo, adquiriu a doença da mãe, que está em estado avançado. A irmã, de 29 anos, também sofre de ataxia, ainda no início. Não é uma doença comum, segundo o médico. No ano passado, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) foram apenas seis internações por causa da doença.

"A palavra ataxia significa desequilíbrio. Infelizmente não é possível uma cura, apenas melhorar os sintomas com fisioterapia. Afeta além da função motora, a visão e a deglutição e por isso alguns pacientes precisam usar sonda e acabam tendo outras doenças decorrentes, explica o médico.

Madeline também quer saber se as filhas, de 6 e de 12 anos, têm a doença, mas para isso é necessário um perfil genético, um exame que custa caro e a mãe não tem condições de pagar. No início da minha doença eu procurei saber e custava R$ 15 mil, destaca.