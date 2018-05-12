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Educação infantil

Alunos estudam no chão do pátio de escola municipal em Vila Velha

Com goteiras, salas de aula tiveram que ser fechadas após chuvas e continuam fora de uso

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 02:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 02:03
Famílias se revoltam com a situação da escola Comandante Franco, em Praia das Gaivotas, Vila Velha Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta
Atualização: a Prefeitura de Vila Velha divulgou nota informando que a escola segue recebendo reparos e que a fotografia que mostra alunos no chão teria sido feita no momento de atendimento da dentista, que estava na escola para realizar a escovação. Leia a nota na íntegra no final da matéria. 
A situação é crítica na Unidade Municipal de Ensino Infantil (Umei) Comandante Franco, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. De acordo com os pais dos alunos, a escola está cheia de infiltrações e mofo, além da rede elétrica danificada e o telhado quebrado. Para piorar, as salas foram interditadas e as crianças estão tendo as aulas no chão do pátio.
Quando chuvas intensas atingiram a Grande Vitória, no dia 16 de abril, os pais dos alunos tiveram que buscar os filhos porque a salas de aula, com goteiras, tiveram que ser fechadas.
Alunos sentados no pátio em atividade com professoras Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta
Eu recebi uma ligação da escola falando que eu precisava buscar meu filho porque tinha chovido muito e tinha goteira na sala de aula dele, contou a dona de casa Rosilaine Alves Amaral.
Com a interdição das salas, as aulas foram suspensas por uns dias e retomadas em uma condição improvisada: As crianças ficam revezando entre a sala de vídeo, o refeitório e o pátio. Elas fazem as atividades nos refeitórios e, em outras horas, no chão do pátio da escola, comentou a autônoma Paula Decottignies, que é mãe de um dos alunos do colégio.
Parte do telhado ficou quebrado após as chuvas Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta
DIGNIDADE
Sem solução para tantos problemas, Paula decidiu procurar a direção da escola, a Secretaria de Educação de Vila Velha, a ouvidoria da prefeitura e até o Ministério Público Estadual.
A gente está lutando pela dignidade humana. É pela vida das nossas crianças. Isso não é uma situação que elas merecem. Eu me sinto desvalorizada, revoltada e indignada com uma situação dessa, observou Paula.
REPAROS
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha informou que a escola vem recebendo reparos por meio da empresa contratada pela prefeitura para realizar o serviço.
Ainda segundo a prefeitura, devido às fortes chuvas, este mês já foram realizados reparos na cobertura da unidade. A administração municipal garantiu que as intervenções vão continuar até que tudo fique pronto.
As intervenções de reparos e manutenção podem ser solicitadas pela própria escola. Os reparos continuam na unidade até que as demandas sejam atendidas, concluiu a nota.
Leia a nota da prefeitura na íntegra: 
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informa que a escola vem recebendo reparos por meio da empresa gerenciadora contratada.
Devido às fortes chuvas, este mês já foram realizados reparos na cobertura da Unidade. As intervenções de reparos e manutenção podem ser solicitadas pela própria escola. Os reparos continuam na unidade até que as demandas sejam atendidas.
A Prefeitura informa ainda que a foto tirada com as crianças no chão, publicada hoje no jornal impresso foi durante o atendimento da dentista, que estava na escola para realizar a escovação. Provavelmente a foto foi tirada pelas mães no portão, já que exercício de escovação é na área do escovário, que é externa. A Prefeitura reitera que tem contratada uma empresa de projetos e gestão de manutenção e que a escola está sendo atendida.
A PMVV não trabalha com o conceito de gambiarra, conforme usado citado, mas, primando pela qualidade para resolver problemas que se acumularam em duas gestões anteriores à atual, contratamos uma empresa gerenciadora de projetos e de planejamento de intervenções e com empresas responsáveis para a execução dos serviços de manutenção.
MAIS UNIDADES COM PROBLEMAS
OUTRAS ESCOLAS
Vila Velha
Diretora Zdmea Camargo
Os alunos reclamam que a escola, em Santos Dumont, foi entregue incompleta há três anos. Procurada, a prefeitura informou que um novo projeto de reestruturação completa vai ficar pronto em junho. Após a licitação e início da obra, a estimativa de conclusão é de oito meses.
Escola foi entregue inacabada em Santos Dumont Crédito: Imagem | TV Gazeta
Cariacica
PORTO DE SANTANA
Escola João Crisóstomo
Há 10 anos, os alunos aguardam pela reforma do colégio. A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) informou que a licitação para contratação de uma empresa para concluir a reforma já foi concluída. A previsão é de que as atividades comecem em junho. A obra terá duração de dois anos.
Serra
CAMPINHO DA SERRA II 
Escola Adevalni Azevedo
Os alunos se queixaram que o mato estava alto, pediram pela reforma da quadra e reparação do telhado. A Sedu informou que o serviço de capina foi realizado e a previsão é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre desse ano.
Reforma da quadra é esperada em Campinho da Serra Crédito: Imagem | TV Gazeta
JARDIM BELA VISTA
Emef Jardim Bela Vista
Em março, os alunos estavam sofrendo com o calor na escola. Para ligar um ventilador, uma extensão de 20 metros precisou ser puxada. A prefeitura informou que o problema já foi resolvido.
Alunos estudam no chão do pátio da escola em Vila Velha

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