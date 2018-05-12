Alunos estudam no chão do pátio de escola municipal em Vila Velha

Famílias se revoltam com a situação da escola Comandante Franco, em Praia das Gaivotas, Vila Velha Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta

Atualização: a Prefeitura de Vila Velha divulgou nota informando que a escola segue recebendo reparos e que a fotografia que mostra alunos no chão teria sido feita no momento de atendimento da dentista, que estava na escola para realizar a escovação. Leia a nota na íntegra no final da matéria.

A situação é crítica na Unidade Municipal de Ensino Infantil (Umei) Comandante Franco, no bairro Praia das Gaivotas, em Vila Velha. De acordo com os pais dos alunos, a escola está cheia de infiltrações e mofo, além da rede elétrica danificada e o telhado quebrado. Para piorar, as salas foram interditadas e as crianças estão tendo as aulas no chão do pátio.

Quando chuvas intensas atingiram a Grande Vitória, no dia 16 de abril, os pais dos alunos tiveram que buscar os filhos porque a salas de aula, com goteiras, tiveram que ser fechadas.

Alunos sentados no pátio em atividade com professoras Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta

Eu recebi uma ligação da escola falando que eu precisava buscar meu filho porque tinha chovido muito e tinha goteira na sala de aula dele, contou a dona de casa Rosilaine Alves Amaral.

Com a interdição das salas, as aulas foram suspensas por uns dias e retomadas em uma condição improvisada: As crianças ficam revezando entre a sala de vídeo, o refeitório e o pátio. Elas fazem as atividades nos refeitórios e, em outras horas, no chão do pátio da escola, comentou a autônoma Paula Decottignies, que é mãe de um dos alunos do colégio.

Parte do telhado ficou quebrado após as chuvas Crédito: Roberto Pratti | TV Gazeta

DIGNIDADE

Sem solução para tantos problemas, Paula decidiu procurar a direção da escola, a Secretaria de Educação de Vila Velha, a ouvidoria da prefeitura e até o Ministério Público Estadual.

A gente está lutando pela dignidade humana. É pela vida das nossas crianças. Isso não é uma situação que elas merecem. Eu me sinto desvalorizada, revoltada e indignada com uma situação dessa, observou Paula.

REPAROS

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha informou que a escola vem recebendo reparos por meio da empresa contratada pela prefeitura para realizar o serviço.

Ainda segundo a prefeitura, devido às fortes chuvas, este mês já foram realizados reparos na cobertura da unidade. A administração municipal garantiu que as intervenções vão continuar até que tudo fique pronto.

As intervenções de reparos e manutenção podem ser solicitadas pela própria escola. Os reparos continuam na unidade até que as demandas sejam atendidas, concluiu a nota.

Leia a nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informa que a escola vem recebendo reparos por meio da empresa gerenciadora contratada.

Devido às fortes chuvas, este mês já foram realizados reparos na cobertura da Unidade. As intervenções de reparos e manutenção podem ser solicitadas pela própria escola. Os reparos continuam na unidade até que as demandas sejam atendidas.

A Prefeitura informa ainda que a foto tirada com as crianças no chão, publicada hoje no jornal impresso foi durante o atendimento da dentista, que estava na escola para realizar a escovação. Provavelmente a foto foi tirada pelas mães no portão, já que exercício de escovação é na área do escovário, que é externa. A Prefeitura reitera que tem contratada uma empresa de projetos e gestão de manutenção e que a escola está sendo atendida.

A PMVV não trabalha com o conceito de gambiarra, conforme usado citado, mas, primando pela qualidade para resolver problemas que se acumularam em duas gestões anteriores à atual, contratamos uma empresa gerenciadora de projetos e de planejamento de intervenções e com empresas responsáveis para a execução dos serviços de manutenção.

MAIS UNIDADES COM PROBLEMAS

OUTRAS ESCOLAS

Vila Velha

Diretora Zdmea Camargo

Os alunos reclamam que a escola, em Santos Dumont, foi entregue incompleta há três anos. Procurada, a prefeitura informou que um novo projeto de reestruturação completa vai ficar pronto em junho. Após a licitação e início da obra, a estimativa de conclusão é de oito meses.

Escola foi entregue inacabada em Santos Dumont Crédito: Imagem | TV Gazeta

Cariacica

PORTO DE SANTANA

Escola João Crisóstomo

Há 10 anos, os alunos aguardam pela reforma do colégio. A Secretaria de Educação do Estado (Sedu) informou que a licitação para contratação de uma empresa para concluir a reforma já foi concluída. A previsão é de que as atividades comecem em junho. A obra terá duração de dois anos.

Serra

CAMPINHO DA SERRA II

Escola Adevalni Azevedo

Os alunos se queixaram que o mato estava alto, pediram pela reforma da quadra e reparação do telhado. A Sedu informou que o serviço de capina foi realizado e a previsão é de que as obras comecem ainda no primeiro semestre desse ano.

Reforma da quadra é esperada em Campinho da Serra Crédito: Imagem | TV Gazeta

JARDIM BELA VISTA

Emef Jardim Bela Vista

Em março, os alunos estavam sofrendo com o calor na escola. Para ligar um ventilador, uma extensão de 20 metros precisou ser puxada. A prefeitura informou que o problema já foi resolvido.